Castro Marte resalta aporte, intelectualidad y patriotismo de los seibanos

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte resaltó las raices cristianas, patrioticas e intelectuales de los seibanos al anunciar una nueva época de desarrollo y evolución de la provincia de El Seibo.

Al exhortar en un ferviente llamado a quienes residen fuera, retornar e invertir en su pueblo, el prelado quien encabezó la misa con motivo del Día de Exaltación de la Santísima Cruz, patrona de los seibanos, afirmó que a esta provincia, no se le ha dado la importancia y méritos que se ha ganado desde su fundación.

Expuso que desde Manuela Diez Jiménez, madre del Patricio Juan Pablo Duarte; la valentía, intelectualidad, patriotismo y trascendencia de los seibanos ha sido trascendente, lo que queda demostrado con el primer cardenal Octavio Antonio Beras Rojas y figuras como el artista Freddy Beras Goico, quien supo llevar alegría en su momento pero también dejar sentir su voz con valentía.

En la homilía, hizo votos por la valoración de la Santísima Cruz y lo que representa, y la siembra de la religiosas y fe cristianan, traída por los Dominicos y que tiene en la parroquia Santa Cruz, una de las primeras siete validadas por el Vaticano, enarbolando como un compromiso fe cristiana, en medio de la olegaria que su grandeza obliga.

En la misa, estuvo presente el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; la gobernadora Magalys Tabar de Goico; el diputado Grey Maldonado; el alcalde Leo Francis Zorrilla; los exsenadores; Ulises De Beras e Iván Rondón; la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón y representantes de los cuerpos castrenses.

El obispo Castro Marte se refirió a la estructura de seguridad en la que será exhibida la Santísima Cruz, para evitar sea robada o maltratada, gestión que coordina el sacerdote Franchie Lluveres.

Los pergaminos

Al concluir la misa se entregaron sendos pergaminos de parte del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de El Seibo, mediante la resolución 14-26 reconociendo a Antoliano Peralta Romero, actual ministro de Justicia por su trayectoria profesional, honradez y referente en la rama del Derecho, mientras que a Iván Rondón Sánchez se fue declarado "Hijo Distinguido".