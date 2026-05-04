Demandan a Magin Díaz por deuda deportiva

El licenciado Magín Díaz, Ministro de Hacienda, fue demandado en reparación de daños y perjuicios, por el Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, por supuesto desacato de la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo, fecha 31 de octubre del 2023, por obras no pagadas de los XIV Juegos Panamericanos, efectuados en nuestro país en el año 2003.

Dicha decisión condenó al Ministerio de Deportes a pagar a favor de los demandantes, la suma de un millón trescientos sesenta y siete mil quinientos dólares , mas el uno punto cinco por ciento (1.5%) de interés mensual compensatorio, desde junio del 2023 hasta el saldo total.

De acuerdo a una nota enviada por el abogado de los demandantes, Li. Zacarías Payano, con los intereses la suma asciende a algo más de dos millones de dólares.

Dice el comunicado que Magin Díaz “ no obtemperó a pagar, no obstante ser intimado varias veces, por lo que en virtud del artículo 3 de la ley 86-11, procedió a intimar y demandarlo” por desacato.

Sostuvo la compañía la demandante, que el licenciado Díaz, fue intimado y también hizo caso omiso.

El Consorcio Jantesa Casalca Disconsa apoderó a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y solicita la condena del licenciado Díaz, al pago de cuarenta millones de pesos (RD$40,000.000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados.