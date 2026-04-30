Desbordamiento del Yaque del Norte pone en alerta roja a Castañuelas

El municipio de Castañuelas, en la provincia de Monte Cristi, permanece bajo agua tras el desbordamiento del río Yaque del Norte, mientras las autoridades advierten que la situación podría agravarse en las próximas horas debido a la continuidad de las lluvias en la región.

El alcalde Winston Álvarez informó que la crecida del afluente ha entrado hasta la parte céntrica del municipio, afectando viviendas y establecimientos comerciales.

“El río salió de su cauce de manera repentina, alcanzando unos 200 metros fuera de su nivel normal, lo que ha provocado inundaciones en casas y negocios cercanos”, explicó.

Álvarez indicó que, aunque los organismos de emergencia se encuentran en la zona, el nivel del agua continúa en ascenso y aún no han comenzado a llegar las ayudas oficiales, pese a que la gobernadora provincial ya realizó el reporte correspondiente al Gobierno central.

El alcalde precisó que las lluvias registradas en la zona montañosa de Santiago Rodríguez y Villa Los Almácigos continúan incidiendo directamente en el aumento del caudal del río, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

En cuanto a la infraestructura, recordó que en varias ocasiones han denunciado el deterioro del puente sobre el río Yaque del Norte.

“Sabemos que está en proceso de licitación, pero hasta el momento no tenemos información concreta sobre su intervención”, sostuvo.

Según los reportes preliminares, más de 2,000 tareas sembradas de banano y arroz se encuentran bajo agua.

El alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para el envío de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas.

El director distrital de Palo Verde, Carlos Regino Reyes (Lucho Reyes), señaló que esa comunidad, considerada una de las más vulnerables de la provincia ante fenómenos atmosféricos, se mantiene en vigilancia constante.

“Estamos dando seguimiento a la crecida del río y confiamos en que no se produzcan pérdidas humanas. Ya tenemos daños agrícolas, pero lo más importante es preservar vidas”, expresó.

Reyes indicó que, junto a la Defensa Civil y los cuerpos de bomberos, se han activado los protocolos preventivos, especialmente en las zonas más propensas a inundaciones.

Manifestó su preocupación ante el panorama en Castañuelas, señalando que, de mantenerse el aumento del caudal, Palo Verde también podría verse afectado en las próximas horas.