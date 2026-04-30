Iluma i, innovación de IQOS, se consolida como alternativa de menor riesgo para adultos fumadores

IQOS, marca reconocida globalmente por su constante innovación y por desarrollar tecnología avanzada para el calentamiento de tabaco, presentó recientemente en el mercado dominicano el nuevo ILUMA i, su innovación más reciente diseñada para ofrecer una experiencia superior, más limpia y fluida para los adultos fumadores que buscan alternativas de menor daño que el cigarrillo tradicional.

Desarrollado por Philip Morris International (PMI), IQOS es un dispositivo que calienta tabaco en lugar de quemarlo, ofreciendo una alternativa de menor exposición a daños para fumadores adultos que, de cualquier forma, continuarían usando cigarrillos convencionales.

Con una evolución notable respecto a versiones anteriores de IQOS ILUMA, el nuevo ILUMA i introduce funciones avanzadas que optimizan la experiencia de uso: modo Pausa: permite detener la sesión hasta por 8 minutos y retomarla posteriormente; flexPuff: extiende la experiencia añadiendo hasta 4 puffs adicionales;pantalla táctil: ofrece control total del dispositivo y visualización del progreso, y flexBattery: optimiza la batería y prolonga el rendimiento.

Los nuevos dispositivos están disponibles en tres versiones: ILUMA i PRIME, ILUMA i e ILUMA i ONE, todas integradas con la tecnología SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, que calienta el tabaco sin combustión y de forma más eficiente.

Impulso global y crecimiento en República Dominicana

IQOS continúa liderando la categoría libre de humo a nivel mundial gracias a su enfoque en alternativas basadas en ciencia y tecnología. A nivel global, la marca mantiene aproximadamente un 76 % de participación dentro del segmento de tabaco calentado.

En República Dominicana, el crecimiento también ha sido significativo. Desde su lanzamiento en 2018, IQOS registra más de 9,000 usuarios adultos por año, lo que se traduce en que más de 100 millones de cigarrillos que han dejado de encenderse en los últimos siete años, según estimaciones de Philip Morris Dominicana basadas en ventas del producto.

Respaldo científico

A diferencia del cigarro tradicional —que quema tabaco a altas temperaturas produciendo humo, ceniza y olor intenso— IQOS utiliza un sistema de calentamiento controlado de tabaco real, generando un aerosol, sin combustión. IQOS reduce, en promedio, el 95 % de las sustancias tóxicas encontradas en el humo del cigarrillo convencional. IQOS no es libre de riesgo, ya que libera nicotina, que es adictiva.

Versiones previas del dispositivo han recibido autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como Producto de Tabaco de Riesgo Modificado, al demostrarse que reducen significativamente la exposición a químicos dañinos en comparación con los cigarrillos convencionales.

Sobre IQOS

IQOS es un sistema electrónico de calentamiento de tabaco desarrollado por Philip Morris International, disponible en más de 70 países y respaldado por una amplia inversión en investigación científica y tecnológica. La marca impulsa un cambio hacia alternativas libres de humo, como parte del compromiso global de PMI de avanzar hacia un futuro sin combustión.

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Philip Morris International: Un campeón global libre de humo

Philip Morris International es una empresa líder internacional de bienes de consumo, que trabaja activamente para ofrecer un futuro libre de humo y evolucionar su portafolio a largo plazo para incluir productos fuera del sector del tabaco y la nicotina. El portafolio actual de productos de la compañía consiste principalmente en cigarrillos y productos libres de humo, incluidos dispositivos de calentamiento sin combustión, sobres de nicotina y productos de vapeo. Nuestros productos libres de humo están disponibles para la venta en más de 105 mercados y, al 31 de diciembre de 2025, PMI estima que eran utilizados por más de 43 millones de consumidores adultos en todo el mundo, muchos de los cuales han dejado los cigarrillos o han reducido significativamente su consumo. El negocio libre de humo representó el 41.5% de los ingresos netos totales de PMI en el año completo 2025. Desde 2008, PMI ha invertido más de 16 mil millones de dólares para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores libres de humo para adultos que de otro modo continuarían fumando, con el objetivo de acabar completamente con la venta de cigarrillos. Esto incluye la construcción de capacidades de evaluación científica de clase mundial, especialmente en las áreas de toxicología de sistemas preclínicos, investigación clínica y de comportamiento, así como estudios posteriores a la comercialización. Tras una rigurosa revisión basada en ciencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) ha autorizado la comercialización del snus General y los sobres de nicotina ZYN de Swedish Match, así como versiones de los dispositivos IQOS y sus consumibles de PMI, siendo las primeras autorizaciones de este tipo en sus respectivas categorías. Versiones de los dispositivos IQOS, sus consumibles y el snus General también obtuvieron las primeras autorizaciones de Productos de Tabaco de Riesgo Modificado por parte de la FDA. Con una base sólida y una experiencia significativa en ciencias de la vida, PMI tiene la ambición a largo plazo de expandirse hacia áreas de bienestar. Las referencias a “PMI”, “nosotros”, “nuestro” o “nos” se refieren a Philip Morris International Inc. y sus subsidiarias. Para más información, visite www.pmi.com y www.pmiscience.com.

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El consumo de Tabaco es perjudicial para la salud.

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