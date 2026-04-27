Comunitarios de La Cuaba protestan frente al Palacio contra instalación de relleno sanitario

Residentes del Distrito Municipal La Cuaba, protestaron este lunes frente al Palacio Nacional, en rechazo a la posible instalación de un relleno sanitario en la comunidad, lo que según los comunitarios produciría graves daños ambientales, económicos y sociales.

Durante la manifestación, el presidente de la Junta de Desarrollo La Cuaba y vocero del colectivo “No Vertedero La Cuaba”, Fabio Correa, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que ordene la paralización del proyecto.

Correa comentó para Listِín Diario que la obra “vendría a acabar con el medio ambiente”, lo que afectaría la fauna, la flora y las fuentes acuíferas de la zona.

Asimismo, sostuvo que la comunidad depende del ecoturismo como el principal sustento económico, por lo que la instalación del relleno sanitario representaría un golpe significativo para su desarrollo.

“El proyecto pretende instalarse sobre la misma comunidad y sobre fuentes acuíferas, lo que pondría en riesgo la existencia de nuestras comunidades”, expresó.

El dirigente comunitario también acusó al ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, de actuar en favor de intereses privados y de violar la ley al impulsar la iniciativa sin el consentimiento social requerido.

Según explicó, la oposición al proyecto se remonta al año 2021, cuando fue rechazado en una vista pública. Indicó que intentos posteriores en 2023 también fueron detenidos por el rechazo comunitario, aunque el caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo para su reconsideración.

Los manifestantes denunciaron además supuestos intentos de intimidación por parte de personas vinculadas a la empresa responsable del proyecto, quienes, según afirmaron, buscan presionar a los comunitarios para que acepten la iniciativa.

Los residentes aseguraron que seguirán en pie hasta lograr que el Gobierno descarte definitivamente la instalación del relleno sanitario, e insisten en que el impacto sería “catastrófico” y superior a problemas ambientales ya existentes en otros vertederos del país.