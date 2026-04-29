Comunidades quedan incomunicadas por crecida del río Yaque del Norte en Castañuelas

Varias comunidades quedaron incomunicadas este miércoles tras la crecida del río Yaque del Norte, a su paso por el municipio de Castañuelas, como consecuencia de las constantes lluvias registradas en la zona.

El aumento significativo del caudal provocó que las aguas sobrepasaran el puente que comunica las comunidades de Loma con el casco urbano del municipio, imposibilitando el tránsito vehicular y peatonal.

Ante la situación, autoridades locales y organismos de socorro se presentaron en el lugar para evitar que ciudadanos intenten cruzar el afluente, debido al alto riesgo que representa.

El alcalde del municipio de Castañuelas, Winston Álvarez, conjuntamente con brigas, brindó asistencia a las personas de su localidad.

Residentes de las comunidades afectadas expresaron preocupación por el aislamiento y pidieron la intervención de las autoridades para restablecer el paso una vez disminuya el nivel del río.

Las lluvias que han incidido en gran parte de la región Norte continúan generando situaciones de riesgo, especialmente en zonas vulnerables cercanas a ríos y cañadas.