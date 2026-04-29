Gran Santo Domingo y 13 provincias en alerta amarilla; 10 en verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta ante la incidencia de una vaguada y un sistema frontal que estarán generando aguaceros sobre varias provincias en el transcurso de la tarde y noche de este miércoles.

En ese sentido, el COE aumentó a 15 provincias en alerta amarilla, entre estas María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Monte Cristi y Santo Domingo.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago Rodríguez, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo, La Romana y Monte Plata.

Los padres deben tener control de sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, además de no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

El COE recomienda a la población mantenerse en contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como otros organismos de emergencia y rescate.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

A los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas se les recomienda estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.