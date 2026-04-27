Comunicador propina bofetada al padre de una víctima del Jet Set en el Palacio de Justicia

Un ambiente de tensión se vivió este lunes en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se produjo un altercado físico entre el comunicador Jhossan Capell y el señor José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.

El incidente ocurrió en momentos en que Capell ofrecía declaraciones a los medios de comunicación en defensa de los propietarios de la discoteca Jet Set, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

El comunicador resaltaba cualidades de los hermanos Espaillat, afirmando que estos "han ayudado a mucha gente" a lo largo de su trayectoria.

Mientras Capell hablaba ante las cámaras, fue interrumpido por Custodio, quien lo contradijo de manera airada vociferando el calificativo de "asesino" en referencia a los imputados.

El comunicador reaccionó de forma violenta propinándole una bofetada al señor Custodio frente a todos, quedando captado en videos.

Inmediatamente después de la agresión, agentes de Protección Judicial intervinieron para evitar que el conflicto escalara.

El comunicador fue retirado de las instalaciones del Palacio de Justicia por los oficiales de seguridad.

Comunicador Jhossan Capell, en actitud violenta

Perfil del agresor

Jhossan Capell, además de su labor como comunicador, es una figura conocida en la región este del país, habiendo desempeñado funciones como alcalde de la comunidad de Santa Lucía, en la provincia de El Seibo.

El señor José Luis Custodio, afectado por el golpe, reiteró su posición de exigencia de justicia tras el incidente.