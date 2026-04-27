El Este en la MLB se tambalea

Alex Cora fue despedido como mánager de los Boston Red Sox durante el fin de semana.

Esa noticia podría haber provenido de cualquiera de los tres principales mercados.

Los Red Sox ganaron dos de tres partidos en Baltimore, pero siguen últimos en su división con un récord de 11-17. Los New York Mets han tenido un desempeño aún peor , anotando solo una carrera el domingo y siendo barridos en una doble jornada en casa contra el débil Colorado. Los Mets han perdido 15 de 17 partidos, cayendo a un récord de 9-19.

Y de hecho, no están solos en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, ya que los Philadelphia Phillies han perdido 11 de sus últimos 12 partidos y tienen el mismo récord de 9-19.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, seguía en sus puestos el domingo por la noche, al igual que Rob Thomson de Filadelfia. Y estos tres equipos de grandes mercados pueden consolarse con la idea de que es difícil quedar fuera de la contienda antes de finales de abril, si se cuenta con el talento suficiente para recuperarse.

Actualmente, FanGraphs le otorga a los Red Sox un 34% de probabilidades de llegar a los playoffs , mientras que a los Phillies y los Mets les da un 33% cada uno. Esto significa qu-e hay una buena posibilidad de que uno de estos tres equipos logre remontar y alcanzar la postemporada.

Pero hasta ahora, esta temporada ha sido desastrosa para ambos. Los Mets y los Phillies tienen las dos peores diferencias de carreras en el béisbol, y Nueva York no contará con el campocorto Francisco Lindor durante al menos algunas semanas debido a una lesión en la pantorrilla. Esto no ayudará a una ofensiva que ha anotado la menor cantidad de carreras en el béisbol.

El as Zack Wheeler finalmente hizo su debut en 2026 con Filadelfia el sábado, y los Phillies rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas, pero una derrota el domingo los dejó a 10 juegos y medio del primer lugar, Atlanta.

Los Red Sox están un poco más cerca del primer lugar, a solo siete carreras de los Yankees, pero su diferencia de carreras (menos 11) parece tolerable solo debido a una victoria de 17-1 el sábado en la que los Orioles trajeron a un jugador de posición para lanzar durante una novena entrada de 10 carreras.

El próximo mes es crucial para estos tres equipos. Si siguen jugando así hasta el Día de los Caídos, entonces podría ser demasiado tarde para remontar.