Madre solicita ayuda para salvar la vida de su pequeño

Familiares de un niño de ocho años piden ayuda para salvar su vida, luego de que fuera diagnosticado con osteosarcoma convencional con metástasis en ambos pulmones.

Se trata del pequeño Yonuel de Jesús Rosa por quien su madre, Albania Toribio Suero hace un llamado al presidente de la Republica, Luis Abinader, a la primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, a la vicepresidenta, Raquel Peña y a los empresarios para que les ayuden a llevar a su pequeño a recibir atención oncológica especializada en Estados Unidos, donde puede mejorar su condición de salud.

El menor, quien lleva aproximadamente dos años luchando contra el cáncer, actualmente recibe atención médica en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en Santiago. Sin embargo, sus familiares explican que, a pesar de los tratamientos recibidos, su condición requiere atención en el extranjero, por lo que solicitan el apoyo, ya que no tienen recursos para costear el proceso médico de su vástago.

“Mi niño Yonuel de Jesús fue diagnosticado hace dos años con osteosarcoma etapa 3. A pesar de llevar diversos tratamientos, no han resultado. En julio de 2025 perdió su piernita a raíz del cáncer. Ya me han realizado seis cirugías y actualmente tiene metástasis en ambos pulmones”, expresó la desesperada madre, quien confía primero en Dios y luego en las autoridades gubernamentales y el sector empresarial para ver a su hijo sonreír.

De acuerdo con sus allegados, existen protocolos médicos avanzados que podrían ofrecer mayores probabilidades de sobrevivir, pero la familia no cuenta con los recursos económicos ni con la visa para acceder a este tratamiento, por lo que solicitan apoyo para lograr el traslado y recibir tratamiento especializado.

También solicitan ayuda para el proceso de visa y donaciones económicas que permitan cubrir los gastos médicos y de viaje.

"Por este medio, solicito el apoyo de fundaciones, instituciones, iglesias y personas solidarias que puedan ayudarnos", agregó la madre, con un corazón cargado de fe.

Los que deseen colaborar con el proceso del visado, pueden comunicarse directamente al número al (829) 436-4537, y para apoyo económico pueden hacerlo a través de la cuenta de Banreservas 9601766829 a nombre de Albania Toribio.