Piden investigar muerte de excapitán del Ejército tras ser detenido en destacamento en SDN

Familiares de un excapitán del Ejército de República Dominicana, quien falleció a causa de múltiples lesiones tras ser detenido en un destacamento policial en Santo Domingo Norte, piden a las autoridades el esclarecimiento de este caso.

Alexandra Linares, hijastra de Ramón Antonio Mora Abad, dijo que el exmilitar presentó una "crisis" el 17 de febrero del presente año y, en vez de darle el apoyo necesario, ya que era un paciente psiquiátrico, fue llevado a un destacamento.

“Esa noche él presentó una crisis mental, se lo llevaron al destacamento y nos lo entregan en estas condiciones”, resaltó revelando las imágenes que muestran las heridas.

Linares plantea que en el destacamento de Villa Mella, a su padrastro se le habrían propinado golpes y luego de varios días en cuidados intensivos, perdió la vida.

Aseguró que previo a su muerte, Mora Abad dijo que los golpes que tenía se los había propinado un policía del cuartel.

El excapitán del Ejército fue miembro de la institución durante 35 años y formó parte de la banda de música.

Sus familiares piden que este caso se esclarezca ya que podrían seguir sucediendo hechos similares a otras familias.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el canal de YouTube Historias Humanas, conducido por la periodista Yanela Pimentel.