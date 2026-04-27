Caso Jet Set: Juez Raymundo Mejía recesa audiencia preliminar para este viernes

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, recesó para este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado informó que debió reajustar el cronograma para este viernes 1 de mayo a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.

Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.

"Se movió la fecha porque el día cuatro, que debió ser la audiencia, es el Día del Trabajador y está marcado como feriado en el libro", explicó el juez a las partes presentes.

Con el objetivo de agilizar el proceso una vez se retome la actividad judicial, el magistrado delineó los puntos clave que restan por desahogar en esta etapa preliminar.

Sostuvo que se dará el espacio para que los acusados Antonio y Maribel, en caso de que así lo decidan, ofrezcan sus declaraciones de manera voluntaria ante el tribunal.

Posteriormente, los abogados defensores tendrán su turno para presentar argumentos técnicos, refutar las pruebas del Ministerio Público y presentar sus conclusiones formales.

El tribunal confirmó que ya se ha cumplido con la debida notificación a la defensa sobre los elementos presentados por las partes querellantes.