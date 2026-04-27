Escolta presidencial se accidenta y deja tres heridos en Puerto Plata

La Presidencia de la República informó que a las 8:56 de la mañana de este lunes, personal de la avanzada del presidente Luis Abinader sufrió un accidente de tránsito en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras se trasladaba hacia una actividad oficial.

Por el hecho resultaron heridos dos miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y un ciudadano.

Informaciones compartidas en una nota de prensa señalan que las tres personas presentan diversos traumas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos, donde reciben las atenciones médicas.

Los escoltas del mandatario se dirigían a Puerto Plata a bordo de un vehículo presidencial. En imágenes se ven ambos vehículos volcados en lo que parece ser una cañada a un lado de la carretera.

Se precisa que el presidente de la República no se desplazaba en la caravana al momento del incidente.

A las 11:00 a. m. Luis Abinader encabezará la inauguración de la Plaza Sosúa, en la provincia de Puerto Plata.