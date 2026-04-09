Limitan labores educativas, judiciales y en oficinas públicas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Poder Judicial y el Ministerio de Administración Pública (MAP) limitaron sus labores debido a los copiosos aguaceros de ayer en gran parte del país.

El Minerd suspendió la docencia en varias provincias del país como medida preventiva ante la incidencia de una vaguada que está generando inestabilidad atmosférica.

La decisión fue adoptada en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), organismos que han alertado sobre la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

La suspensión de la docencia aplica para todos los centros educativos públicos y privados ubicados en las demarcaciones en alerta, a fin de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles crecidas de ríos, cañadas y deslizamientos de tierra.

El Minder exhortó a los directores regionales y distritales a evaluar de manera continua las condiciones en sus respectivas demarcaciones y a disponer la suspensión de la docencia en aquellos centros donde existan situaciones de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la comunidad educativa.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en áreas vulnerables.

Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales ayer en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La medida procura salvaguardar la integridad de los usuarios y servidores ante las condiciones climáticas en el territorio nacional.

A pesar de la suspensión presencial, la institución informó que se mantendrá la operatividad a través de audiencias virtuales, que se mantienen programadas según el calendario previsto, sin cambios.

Mientras que las audiencias presenciales serán aplazadas y reprogramadas por cada tribunal de acuerdo con la normativa de su materia.

Trámites digitales

El portal Justicia.gob.do permanecerá habilitado para consultas y trámites legales de forma ininterrumpida, mientras que el personal capacitado para laborar a distancia continuará sus funciones de manera regular.

Para el resto del país, el servicio judicial se ofrecerá de manera habitual. No obstante, el Consejo ha exhortado a los jueces y juezas a tener especial consideración con los abogados y abogadas que puedan presentar incidentes o retrasos debido a dificultades en los traslados.

Las lluvias trastornaron el tránsito vehicular.LISTÍN DIARIO/

Mientras las Oficinas de Atención Permanente y sus áreas de apoyo operarán con normalidad para garantizar la atención a casos de urgencia y asuntos de su competencia directa.

Esta disposición incluye también las operaciones del Registro Inmobiliario y las actividades de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Modalidad reducida

El MAP instruyó a las instituciones públicas a continuar labores bajo modalidad reducida, priorizando la implementación del trabajo remoto (teletrabajo) en todos aquellos puestos cuya naturaleza lo permita, en atención a las condiciones climáticas adversas que inciden sobre el territorio nacional.

A través de una circular firmada por el ministro Sigmund Freund, la entidad indica que “de manera especial”, se priorizará el trabajo remoto para los servidores públicos que residan en zonas vulnerables o propensas a inundaciones, así como para quienes deban trasladarse desde localidades fuera del Gran Santo Domingo.

El comunicado de prensa señala que se dispuso la continuidad de las labores en las instituciones públicas ayer bajo un esquema de presencialidad mínima, con el propósito de salvaguardar la integridad de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

Igualmente, deberá asegurarse que las áreas de atención directa a los ciudadanos permanezcan activas, organizando el personal indispensable para garantizar la prestación continua, oportuna y eficiente de los servicios públicos.

“De forma complementaria, se instruye preservar sin interrupciones la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente los relacionados con la salud, la seguridad ciudadana y los organismos de emergencia y socorro”, reseña el comunicado del MAP.

Refiere que las se adoptaron conforme a las alertas emitidas por los organismos oficiales de protección civil, particularmente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El ministro Freund exhortó a las máximas autoridades a mantenerse atentas a la evolución y actualización de las condiciones climáticas, a fin de adoptar oportunamente medidas adicionales, incluyendo la eventual reducción o suspensión de la jornada laboral, si las circunstancias así lo ameritan.