Catorce años despues, Laura Pausini vuelve a conquistar el corazón de los dominicanos

La cantante italiana Laura Pausini volvió a enamorar al público dominicano durante su concierto de este domingo en Santo Domingo, donde no solo repasó sus grandes éxitos, sino que también protagonizó una noche cargada de emociones, cercanía y declaraciones de amor hacia República Dominicana.

Con un inicio puntual a las 8:30 de la noche, la artista apareció en escena entre aplausos y de inmediato conectó con los asistentes con su característico carisma.

“Toy rulay y ustedes, bienvenidos una vez más República Dominicana”, expresó entre risas, desatando la euforia de los presentes.

Durante la noche, Pausini dejó claro el cariño especial que siente por el país.

“Yo debo estar más tiempo en RD”, comentó en uno de los momentos más espontáneos del show, mientras confesaba que cada visita la hace sentirse más cerca de los dominicanos.

“Viajo por el mundo y me siento dominicana”, dijo la intérprete, quien incluso aseguró estar aprendiendo expresiones locales como “tato’”, provocando las carcajadas y aplausos del público que llenó el recinto.

La cantante también recordó sus primeras presentaciones en el país y cómo la recepción de los fanáticos marcó su relación con República Dominicana.

“Cuando llegué por primera vez me abrieron la puerta y no sabía si se sabían mis canciones… por eso los quiero”, expresó emocionada.

En otro de los momentos más comentados de la noche, la artista aseguró que desea regresar en febrero, luego de recibir mensajes de seguidores que no pudieron asistir al concierto.

“Personas me escribieron y me dijeron que no pudieron estar, por eso quiero volver en febrero”, reveló.

Pausini definió el espectáculo como “el concierto de una fan”, asegurando que disfruta cada presentación con la misma emoción de alguien que admira profundamente la música.

“Estamos en una fortaleza, yo canto uno y yo canto dos”, dijo mientras interactuaba constantemente con el público.

La artista también agradeció el respaldo que ha recibido durante su carrera. “Agradezco por lo que tengo, ustedes me lo han dado todo”, manifestó antes de interpretar algunos de sus temas más emblemáticos.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando dedicó una canción a una joven presente en el concierto, gesto que conmovió a los asistentes y reafirmó la conexión íntima que mantuvo durante toda la noche con el público dominicano.

Además, sorprendió al revelar que siempre soñó con interpretar sus canciones en un ambiente cercano.

“Yo quería cantar y quería hacerlo en un piano bar”, confesó.

La intérprete italiana también bromeó sobre el intenso calor y la energía del espectáculo.

“Estoy sudando hasta el agua del bautismo”, comentó entre risas mientras continuaba cantando.

Un momento emotivo

Uno de los momentos más emotivos del concierto ocurrió cuando la artista italiana sorprendió al público al invitar al escenario a Zulinka Pérez para interpretar juntas el tema “Cuando se ama”.

Antes de cantar, Pausini explicó que conocer la historia de Zulinka la impactó profundamente, especialmente tras la pérdida de su padre, el merenguero Rubby Pérez.

“Cuando la vi y conocí la historia me quedé en shock. Zulinka necesita amor y lo recibe todos los días desde el cielo”, expresó la intérprete italiana, provocando aplausos y emoción entre los asistentes.

La participación de Zulinka fue recibida con una ovación del público, en un instante cargado de sensibilidad y recuerdos hacia el legado musical de Rubby Pérez.