Dos personas mueren por accidente automovilístico múltiple registrado en Baní

Dos personas murieron en un accidente múltiple registrado la noche de este domingo en la avenida Fabio F. Herrera de Bani, municipio de la provincia Peravia.

Los fallecidos son los primos Manuel Osvaldo Paulino Peña y Francisco Manuel González, residentes en la comunidad de Boca Canasta, próximo al sitio del siniestro.

Testigos informan que el fatal accidente se produjo cuando el conductor, de uno de los vehículos que se desplazaba por la vía, perdió el control envistiendo a un segundo vehículo que fue terminó dirigiéndose hacia el interior de un negocio de bebidas alcohólicas, donde compartían los primos Manuel Osvaldo y Francisco Manuel.

Al lugar del evento se presentaron unidades del 911, miembros de la Digesett, Policía Nacional y Ministerio Público que hizo el levantamiento de los cadáveres.

El siniestro se produjo pasadas las 9:00 de la noche, a la altura del kilometro 3 de la Vía, frente a la Farmacia Díaz Rosario y el drink SMVG Liquor.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público realizan las indagatorias de lugar para determinar las causas del accidente, así como establecer responsabilidades civiles y judiciales del caso.