Edwards guía a los Wolves a la victoria sobre los Spurs para empatar la serie

Anthony Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el último cuarto para ayudar a los Minnesota Timberwolves a empatar su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA contra los San Antonio Spurs con una victoria de 114-109 tras la sorprendente expulsión de la estrella Victor Wembanyama al comienzo del segundo cuarto del Juego 4 el domingo.

Naz Reid recibió el fatídico codazo en el cuello de un frustrado Wembanyama y terminó con 15 puntos y nueve rebotes para ayudar a los Timberwolves a cerrar con fuerza después de algunos momentos titubeantes.

Edwards anotó un triple desde 8,2 metros para acercar a los Wolves a 94-91, y en los últimos minutos pidió ayuda a gritos a la afición mientras los Spurs solicitaban rápidamente un tiempo muerto. Su triple tras recibir el balón desde la banda, a falta de 5:12, puso a los Wolves arriba 98-97, su primera ventaja desde la mitad del tercer cuarto.

Luego, los pívots se pusieron manos a la obra sin Wembanyama defendiendo la zona. Rudy Gobert anotó una jugada de tres puntos a falta de 3:02 tras un pase preciso de Reid y, más tarde, remató con una volcada para poner el marcador 107-101 a falta de 1:56 tras un pase de Julius Randle. Gobert terminó con 11 puntos y 13 rebotes.

El tiro de Reid a falta de 40 segundos le dio a los Wolves una ventaja de siete puntos, antes de que Dylan Harper consiguiera un rebote, una falta provocada, un robo y dos tiros libres para ayudar a los Spurs a acercarse a tres puntos. Ayo Dosunmu anotó dos tiros libres a falta de 9.8 segundos para sentenciar el partido y empatar la serie a dos juegos por bando.

San Antonio será sede del quinto partido el martes, y la liga determinará la situación de Wembanyama tras la falta flagrante de tipo 2 y la expulsión automática que se le impuso por el contacto excesivo con Reid.

Harper y De'Aaron Fox anotaron 24 puntos cada uno, y Stephon Castle añadió 20, mientras que los escoltas de los Spurs tomaron el relevo de su superestrella de 2,24 metros sin inmutarse y convirtieron el resto de la noche en una exhibición de tiros de media distancia con una serie de tiros en suspensión dentro y alrededor de la zona pintada.

El público del Target Center enloqueció cuando Wembanyama abandonó la cancha con Minnesota ganando por dos puntos, pero los Wolves no supieron aprovechar del todo la oportunidad que les brindó su ausencia. Desde hace tiempo, tienden a perder su ventaja, sobre todo en defensa, cuando falta la estrella del equipo contrario.

Tras cometer seis pérdidas de balón en un tercer cuarto en el que anotaron 20 puntos, los Wolves se encontraron con otra desventaja de ocho puntos al comienzo del último cuarto tras el triple de Fox.