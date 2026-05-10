Abinader entrega 1,500 títulos de propiedad en Domingo Savio

El presidente Luis Abinader entregó este domingo 1,500 títulos de propiedad en el sector Domingo Savio, en el Distrito Nacional. Esta iniciativa beneficia de manera directa a miles de familias que residen en los barrios de Gualey y Los Guandules.

Este proyecto está valorado en una suma monetaria de 120,000,000 y abarcó aproximadamente unos 87 mil metros cuadrados.

Pasadas las 11:30 de la mañana, la jornada marcó su inicio, cuando Luis Abinader, tras agradecer a la comitiva que fue parte del proyecto, destacó el privilegio que hoy tienen los comunitarios de obtener el título de su vivienda.

"Trabajamos en este proyecto con entusiasmo, con pasión y hasta con obsesión por lo que queremos que en este terreno, con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy", sostuvo.

Puntualizó que, en gestiones pasadas, a pesar de que se realizaban las entregas de títulos, siempre aparecía una persona distinta que fungía como dueño del terreno, pero prometió que en esta ocasión no ocurriría.

“Porque ustedes saben que, a pesar de esos terrenos estar titulados, siempre aparecía un vivo político de un gobierno o partido que supuestamente les vendían, y eso lo hemos eliminado en este gobierno y se lo estamos dando a la gente que vive por ahí, en estas localidades. Hoy estamos entregando 1,500 certificados de título, una parte de Gualey y Los Guandules", dijo.

Al tiempo de especificar que la iniciativa forma parte del proyecto Domingo Savio uno. Mientras que la segunda etapa ya ha sido entregada y se encaminan hacia la tercera fase.

Indicó que con los nuevos títulos legales, las propiedades aumentarán de valor, debido a que tienen la garantía del certificado.

"Con ese título que ustedes tienen, pueden ir a los entes financieros formales, entiéndase a los bancos, con una tasa de interés mucho más baja que los préstamos informales. Poder arreglar su casita, construir una segunda planta, poner un negocio, hacer lo que ustedes quieren, porque ya esa propiedad es de ustedes y tiene ese valor", declaró el mandatario.

Otros proyectos

Durante su intervención, Abinader indicó que el Gobierno continuará contribuyendo al desarrollo económico de los sectores vulnerables.

Destacó que existen obras que continúan en licitación, al igual que los trabajos en los drenajes del país y el servicio de agua potable.

Asimismo, continuará con la entrega de títulos de propiedad en otros sectores del país.

Los beneficiarios

De los 1,500 títulos de propiedad que fueron entregados este domingo, el presidente de la República hizo entrega formal a unas 10 personas, entre ellas a Elodia Batista Ramos, quien con orgullo y alegría recibió su título.

Elodia Batista Ramos, de 79 años recibió su título de propiedad.Listín Diario

“Yo me siento muy bien, contenta y feliz porque tengo aquí toda mi vida, soy fundadora y ningún presidente había hecho eso por mí”, expresó con alegría al Listín Diario Batista Ramos, de 79 años.