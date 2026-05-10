Fallecen tres personas en enfrentamiento entre Policía y presuntos delincuentes

Un sargento de la Policía Nacional y dos presuntos delincuentes fallecieron este domingo luego de un enfrentamiento en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo a lo comunicado por las autoridades, el hecho ocurrió durante un operativo policial realizado la madrugada de este domingo en el sector La Joya, Km. 14 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste.

El agente fallecido es el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien se encontraba en labores operativas junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación, Policía Preventiva, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y unidades Lince.

“La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, destacando su entrega, valentía y compromiso en el cumplimiento del deber”, reseña el comunicado de prensa.

De acuerdo con el informe preliminar, las patrullas realizaban un amplio operativo preventivo cuando fueron atacadas a tiros por Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias “Patica” y/o “Flaco Gatillo”, quienes fallecieron durante el enfrentamiento armado.

A estos se les ocupo dos pistolas calibre 9mm que portaban de manera ilegal, armas con las cuales enfrentaron a los agentes actuantes. Las autoridades informaron, además, que un tercer implicado identificado como “Riki” logró escapar y permanece prófugo. Según las investigaciones, este individuo se encontraba evadido de un centro penitenciario donde cumplía condena por homicidio.

En el hecho también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Prinston y el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas.