Pasadas las 6:00 de la mañana de este lunes continúa el desmonte del puente del kilómetro 9

A pesar de que las autoridades anunciaron que el desmonte del antiguo puente peatonal del kilómetro 9 concluiría a las 5:00 de la mañana de este lunes, pasadas las 6:00 a. m., se observó un fuerte taponamiento vehicular en dirección Cibao-Santo Domingo debido a la continuación de la eliminación de la estructura.

Los conductores que transitan a la ciudad se encontraban varados desde el kilómetro 13, justo en el elevado de la avenida Monumental.

Aunque las autoridades tenían habilitado el desvío, como todas las mañanas, la mayoría de las personas decidió seguir la ruta por los carriles normales, encontrándose con la congestión vehicular.

Los trabajos del desmonte del puente iniciaron a las 7:00 de la noche del domingo y se concluirían a las 5:00 de la mañana del lunes.

El tránsito en dirección Santo Domingo-Cibao se encuentra normalizado.