Comienzan trabajos de desmonte del viejo puente peatonal del kilómetro 9 de la Duarte

Desde las 7:00 de la noche de este domingo, el kilómetro 9 de la Autopista Duarte se encuentra cerrado debido al desmonte del viejo puente peatonal colocado sobre esa vía.

El desarme de la estructura se produce dos días después de que entrara en funcionamiento el nuevo puente peatonal.

Los trabajos de desmonte son supervisados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para la eliminación, laboran alrededor de cuatro grúas y otros camiones que serán utilizados para llevarse los escombros.

Hasta la madrugada

Los trabajos se extenderán hasta las 5:00 de la madrugada del lunes. El proceso inició con el corte de la estructura y el retiro de cables y otros alambres. Una vez culminada esa parte, el peatonal comenzará a ser removido por partes.

De acuerdo a un comunicado de prensa, al terminar los trabajos, el tramo será reaperturado.

Embotellamientos

El desmonte del puente del kilómetro 9 de la autopista Duarte ha provocado un entaponamiento.Listín Diario

El cierre del tramo ha provocado un embotellamiento en los alrededores del kilómetro 9 de la Autopista Duarte. El tráfico está siendo dirigido por unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

Las autoridades habían indicado que durante el cierre de la vía, los conductores podrán desplazarse utilizando los desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario.

Como rutas alternas, se recomendó la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas, entre otras rutas del entorno.