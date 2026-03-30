Fiscal Aurelio Valdez Alcántara entrevistó a José Pablo Ortiz y Cinty Acosta en el caso Senasa

Uno de los últimos casos de relevancia en el que estuvo trabajando el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fue el caso Senasa, que involucra a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud, y otras nueve personas.

Este fiscalizador, además, formó parte de los investigadores en casos como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura y Operación Medusa.

Dentro de los interrogatorios a los que tuvo acceso Listín Diario, se pudo constatar que el martes 2 de diciembre de 2025, a las 10:15 de la mañana, Valdez Alcántara entrevistó, “en calidad de investigado”, junto al fiscal Alexis Piña Echavarría, a José Pablo Ortiz Giráldez.

Este hombre, “amigo de 30 años de Santiago Hazim”, según sus propias declaraciones, se convirtió en el delator más importante en este caso de corrupción administrativa y una pieza clave en las acusaciones que hace el Ministerio Público en contra de Santiago Hazim.

Además, Aurelio Valdez Alcántara, junto a Alexis Piña Echavarría, entrevistó a Cinty Acosta Sensión.

Esta entrevista se produjo el miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 6:10 de la tarde.

Cynty Acosta, quien cumple arresto domiciliario por este caso, es propietaria de la empresa Nutrimed y admitió haber pagado sobornos a José Pablo Ortiz Giráldez y al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, para ser entregados a Santiago Hazim.

Esta mujer poseía un contrato con Senasa para suplir, a través del programa de suplementación y nutrición, medicamentos a adultos mayores.

Aurelio Valdez Alcántara también formó parte de los fiscalizadores que depositaron la solicitud de medida de coerción en contra de las 10 personas involucradas en el caso Senasa.

Se desconoce si forma parte de la investigación “Senasa 2.0” que ha anunciado que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

De acuerdo al Ministerio Público, este fiscal le exigió a una persona investigada por el Pepca 200,000 dólares. Esta petición habría alertado a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien está a cargo de las pesquisas en contra de Valdez Alcántara, a iniciar una investigación.

Esta petición de 200,000 dólares fue reducida a 150 mil, según explica la Procuraduría General de la República, “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.

Aurelio Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, “gestionó y recibió en una entrega controlada la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona bajo investigación del órgano acusador”.

Su arresto se produjo el viernes 27 de marzo, “tras ser apresado en flagrante delito”.