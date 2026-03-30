PGR: Fiscal Valdez Alcántara exigió 200 mil dólares, un Rolex y un Mercedes Benz

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara arrojó que este hombre “exigió a la persona bajo investigación una suma inicial” de 200,000 dólares.

Explicaron que esta suma la redujo a 150,000 dólares “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

El fiscalizador adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) supuestamente gestionó y recibió en una entrega controlada la suma de diez mil dólares de una persona bajo investigación del órgano acusador.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

La procuradora calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción", dijo Yeni Berenice Reynoso luego de que se ejecutara el arresto del fiscal investigado.

El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción en contra de Aurelio Valdez Alcántara, en la que pidió 1 año de prisión preventiva.

El procurador fiscal Andrés Mena depositó ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrada Ysis Muñiz Almonte, la solicitud de medida de coerción contra el imputado, contenida en 50 páginas.