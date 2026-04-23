ADP pide a Educación evaluar plataforma por Evaluación Docente

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), solicitó al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), a presentar una evaluación de lo acontecido durante la quinta etapa de Educación de Desempeño Docente el pasado lunes 20 de abril.

El profesor Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, aseguró que solicitaron al Minerd que se realice la evaluación de manera sectorial para evitar una sobrecarga en la plataforma como sucedió durante el proceso.

“Desde el lunes hemos estado en sección permanente con este tema; yo entiendo, y así la ADP lo ha indicado, que las autoridades tienen que hacer una evaluación objetiva y presentar una información concreta de lo sucedido”, manifestó Hidalgo durante una rueda de prensa en la sede de la ADP.

El gremio suspendió la quinta evaluación debido a que en varias ocasiones el sistema colapsó, imposibilitando que los maestros sean evaluados.

“Nos dimos cuenta de que la plataforma había explotado; las razones el ministerio tendría que presentarlas porque nosotros cumplimos con lo que el magisterio había pedido. Nosotros, a través del Infotep, hicimos una revisión de la parte tecnológica; la comisión de Infotep nos recomendó que no había ningún tipo de problema y entonces nos sumamos porque así lo hicimos”, explicó.

Resaltó que el colapso de la plataforma se produjo debido a un exceso en la cantidad de evaluados, asegurando que fueron convocados más maestros que los aceptados por la plataforma.

“Acordamos que la quinta etapa, hasta tanto el ministerio no haga una evaluación técnica de lo sucedido y garantice que no se repita lo vivido por el magisterio, la vamos a dejar en pausa y avanzamos a la observación de la clase con su planificación”, agregó el dirigente Hidalgo.

La planificación está pautada para el miércoles 29 o el jueves 30 de abril a partir de las 8:00 de la mañana; en esta se desplazarán 300 pares evaluadores a todos los centros educativos para evaluar a tres maestros por día.