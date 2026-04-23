Recuperan cuerpo de joven de 22 años en Monseñor Nouel

La Defensa Civil informó que recuperó en Monseñor Nouel el cuerpo de un joven de 22 años que habría desaparecido en días pasados en las aguas del Río Yuna.

A través de redes sociales, aunque no especificaron la identidad, precisaron que el joven era de nacionalidad haitiana.

Los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencas Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

El joven se suma a otras cuatro personas recuperadas en la última semana por el organismo; la última ocurrió el pasado lunes en el distrito municipal Las Galeras, en Samaná, donde fue rescatado el cuerpo sin vida de un joven de 16 años de Playa Rincón.

Previamente habrían rescatado a un hombre de 35 años, cuyo cuerpo se encontraba flotando en aguas del Océano Atlántico, en Puerto Plata.

En hechos separados fueron recuperados los cuerpos de un menor de tres años en Puerto Plata y un joven de 32 años en Los Corozos, en el municipio Pedro Brand.