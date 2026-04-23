Raquel Peña califica como "inaceptable" la muerte del chofer Deivy Abreu

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, expresó su profunda consternación y calificó como “inaceptable” la muerte de Deivy Abreu, chofer de camión que perdió la vida tras ser atacado por una turba de motoconchistas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

Peña se refirió al caso mientras realizaba un recorrido por la Primera Feria de la Lectura y la Cultura, celebrada en los jardines del Gran Teatro del Cibao, de Santiago, donde conversó sobre el hecho que ha conmocionado a la población.

El suceso ocurrió luego de una persecución que se extendió por varios minutos y culminó con una estocada mortal contra la víctima, en un episodio que ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad.

La vicemandataria manifestó que se trata de un hecho “muy doloroso” y aseguró que espera se aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

“Es un hecho que no tiene precedentes y no tiene calificativo”, enfatizó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de garantizar justicia en este caso e instó a las autoridades competentes a profundizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los culpables conforme a la ley.