Millones de estadounidenses podrían ser considerados canadienses, según nueva ley

Potencialmente, millones de estadounidenses tienen de repente un camino mucho más fácil hacia la ciudadanía canadiense, lo que ha provocado una avalancha de personas que investigan su ascendencia y presentan la documentación necesaria para obtener la doble ciudadanía .

Para personas como Zack Loud, de Farmington, Minnesota, fue una sorpresa enterarse de que, según una nueva ley, Canadá ya lo consideraba a él y a sus hermanos ciudadanos porque su abuela es canadiense.

“Mi esposa y yo ya estábamos hablando de la posibilidad de buscar trabajo en el extranjero, pero la ciudadanía hizo que Canadá subiera mucho en nuestra lista”, dijo.

Desde que la nueva ley entró en vigor el 15 de diciembre, los abogados de inmigración en Estados Unidos y Canadá afirman estar desbordados por la cantidad de clientes que buscan ayuda para presentar solicitudes de prueba de ciudadanía. Impulsados por la política, la herencia familiar, las oportunidades laborales y otros factores, miles de estadounidenses están evaluando si el proceso simplificado hace que ahora sea el momento adecuado para obtener la doble ciudadanía.

Nicholas Berning, abogado de inmigración en Boundary Bay Law en Bellingham, Washington, dijo que su bufete está "prácticamente inundado de este tipo de casos".

“Hemos tenido que relegar mucho trabajo a otros lugares para poder agilizar estos casos”, dijo.

El abogado de inmigración Amandeep Hayer afirmó que su despacho en la zona de Vancouver, Columbia Británica, pasó de gestionar unos 200 casos de ciudadanía al año a más de 20 consultas diarias.

¿Cómo funciona la nueva ley?

Canadá lleva décadas modificando sus leyes de ciudadanía, ya sea para actualizar interpretaciones históricas de la ley o para abordar problemas de discriminación.

Anteriormente, la ciudadanía canadiense por descendencia solo podía transmitirse a una generación, de padres a hijos. Eso cambió cuando la ley canadiense C-3 entró en vigor el 15 de diciembre, y abrió la ciudadanía a cualquier persona nacida antes de esa fecha que pudiera demostrar que tiene un antepasado canadiense directo: un abuelo, un bisabuelo o incluso un antepasado más lejano.

Quienes nacieron el 15 de diciembre o después deben demostrar que uno de sus padres cumplió con el requisito de residencia de 1.095 días.

Según la nueva ley, los descendientes de canadienses ya son considerados ciudadanos, pero deben presentar pruebas para obtener un certificado de ciudadanía. Hayer estimó que hay millones de estadounidenses que son descendientes de canadienses.

“Usted es canadiense y se le considera como tal durante toda su vida”, dijo Hayer, quien abogó por la nueva ley en el Parlamento de Canadá. “Eso es realmente lo que está solicitando: el reconocimiento de un derecho que ya posee”.

“La mejor manera de explicarlo es que, si un bebé nace mañana en Canadá, ese bebé es canadiense aunque no tenga certificado de nacimiento”, dijo.

Troy Hicks, cuyo bisabuelo nació en Canadá, dijo que un viaje internacional lo impulsó a tomar esta decisión.

“Hace poco fui a Australia y, ¿sabes?, las primeras palabras de la primera persona con la que hablé allí fueron básicamente un insulto contra Trump y Estados Unidos”, dijo Hicks, de Pahrump, Nevada. “Fue como, ¡guau!, me bajé de un vuelo de 20 horas y, literalmente, las primeras palabras que alguien me dijo fueron esas. ... Así que la idea de hacerlo con un pasaporte canadiense me pareció más fácil, mejor y más aceptable”.

Maureen Sullivan, de Naples, Florida, dijo que la motivó la represión migratoria del gobierno de Trump en Minnesota, que la afectó profundamente cuando su sobrino adolescente se topó con agentes federales cerca de su escuela secundaria en St. Paul. Sullivan, cuya abuela era canadiense, dijo que ve la ciudadanía canadiense como una opción en caso de que las cosas en Estados Unidos “se compliquen mucho”.

“Cuando escuché hablar del proyecto de ley, no podía creerlo. Fue como un pequeño regalo caído del cielo”, dijo Sullivan. “Había una especie de entusiasmo colectivo en la familia, que sentía que queríamos hacer algo para asegurar nuestra seguridad en el futuro si fuera necesario”.

¿Cuánto cuesta obtener la ciudadanía canadiense?

Para quienes ya tengan la documentación lista, la tasa de solicitud del certificado de ciudadanía es relativamente económica: 75 dólares canadienses (55 dólares estadounidenses).

Pero los costos aumentarán para quienes busquen ayuda de un abogado o genealogista.

Cunha dijo que contrató a un abogado y calcula que el costo será de unos 6.500 dólares.

Sin embargo, Mary Mangan, de Somerville, Massachusetts, presentó su solicitud en enero siguiendo los consejos de foros en línea.

“Hay algunas situaciones en las que un abogado podría ser lo más adecuado, pero diría que para mucha gente, el 90%, probablemente pueden hacerlo por sí mismos”, dijo Mangan.

El sitio web de la oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, que procesa las solicitudes, indica que el tiempo de procesamiento para obtener un certificado es de alrededor de 10 meses, y que más de 56.000 personas están a la espera de una decisión.

La agencia informó que, entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, confirmó la ciudadanía por descendencia a 1480 personas, aunque no todas eran estadounidenses. El año pasado, 24 500 estadounidenses obtuvieron la doble ciudadanía estadounidense-canadiense.

¿Qué opinan los canadienses?

Fen Hampson, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Carleton en Ottawa, dijo que los canadienses son, en general, un pueblo "acogedor".

“Creo que la gente empieza a mirar con recelo a alguien que nunca ha estado en Canadá y que tiene vínculos muy débiles con el país. Pueden obtener un pasaporte y convertirse en canadienses por conveniencia. A la gente no le gusta eso”, dijo.

Hampson afirmó que a algunos también les preocupa que un aumento repentino del interés por parte de los estadounidenses pueda retrasar los esfuerzos de los refugiados y solicitantes de asilo que huyen de situaciones vulnerables.

“A los canadienses no les gustan los que se cuelan en la fila”, dijo Hampson.