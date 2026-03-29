Expresidentes, empresarios, políticos y amigos acuden al velatorio de don Héctor Rizek Llabaly

En un ambiente cargado de nostalgia y serenidad, familiares y allegados de Héctor Rizek Llabaly se reunieron en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, donde se llevan a cabo las honras fúnebres del empresario.

Lágrimas, abrazos de consuelo, suspiros y anécdotas matizaron la solemnidad, mientras honraban la memoria del "señor cacao".

Distintas personalidades del ámbito político y empresarial resaltaron el legado de don Héctor tanto en el desarrollo económico de República Dominicana, como la ética que lo caracterizaban.

De origen francomacorisano, Rizek Llabaly fue un empresario, productor y exportador del cacao, quien por más de 55 años brindó notables aportes al sector agroindustrial, posicionando el cacao dominicano entre los preferidos en el mundo.

"Puso el cacao dominicano en alto, colaboró con todos los productores de cacao comprando y echando hacia delante. Hoy el cacao dominicano está dentro de los primeros en Europa, en Estados Unidos", recordó con gratitud la primera dama, Raquel Arbaje.

Al destacar los valores que acompañaban a su persona, Arbaje estimó que personalidades como Rizek pertenecieran a la patria dominicana mientras fomentaba sus respetos al difunto.

La primera dama, Raquel Arbaje, recuerda con anhelo y nostalgia las cualidades del fenecido.Leonel Matos

El memorial también contó con la breve presencia de la vicepresidenta Raquel Arbaje, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, los expresidentes Miguel Vargas e Hipólito Mejía.

Asimismo, estuvo el ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor Bisonó, quien describió la figura como "un referente de la sociedad" y un "hombre que ha dejado historia", al tiempo que lamentaba su partida.

El expresidente Leonel Fernández también se manifestó en el velatorio para recordar algunas vivencias con el fallecido productor del cacao, además de resaltar algunas de sus cualidades.

"Era una persona solidaria, bondadosa, que se vinculaba con todos los sectores. Una persona de respeto y de referencia, la gente que tenía dificultades: ‘Vamos a consultar a don Héctor'; siempre era así”, evocó el también dirigente del partido político Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández, expresidente de la República, recordó algunas de las vivivencias y enseñanzas que tuvo en la política con el empresario.Leonel Matos

Expresó que esta pérdida representa para el país la ausencia de una personalidad de mucho peso moral junto con su reconocimiento en el ámbito empresarial y familiar.

Palabras similares sostuvo el ministro de Industria y Comercio (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, cuando mencionó que Rizek representaba “el espíritu emprendedor dominicano” por sus avances en la agroindustria.

"La persona que quizás más influyó para que el cacao dominicano sea hoy una potencia mundial en la agroindustria universal, además de un hombre que creó una familia excepcional. Hoy el espíritu emprendedor dominicano está de luto”, manifestó.

Miguel Vargas, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano.Leonel Matos

Tres días de duelo y una calle

Debido a su partida, el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, anunció tres días de duelo en la ciudad cibaeña con la bandera nacional e instucional a media asta en las instituciones públicas, iniciando este lunes.

“San Francisco de Macorís está de luto y precisamente a partir de mañana tres días de duelo en honor y reconocimiento a un propulsor del cacao del más alto nivel”, comunicó mientras citaba sus contribuciones en la región como en el sector educación con la creación de la Universidad Católica Nordestana.

Asimismo, una calle será bautizada con su nombre para que se recuerde su legado en su lugar de nacimiento junto con los valores que propulsó para con los demás.