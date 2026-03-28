Héctor Rizek Llabaly: el “señor del cacao” que deja un legado de trabajo y aportes en el país

Héctor José Rizek Llabaly, quien falleció este sábado a los 95 años, era mundialmente conocido como el “señor cacao”, por sus aportes al desarrollo de ese sector durante más de 55 años, desde su natal San Francisco de Macorís.

Fue presidente de Rizek Cacao S.A.S., uno de los grupos exportadores más importantes del país, que maneja un alto porcentaje de la producción cacaotera nacional.

Hijo de Nazario Rizek Rizek y de Badia Llavabaly de Rizek, inmigrantes palestinos que se establecieron en República Dominicana en 1905. Rizek Llavaly nació el 3 de marzo de 1931 en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

En 1956 se graduó de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ejerció en el área civil y notarial hasta 1961, año en que el país volvió a la democracia con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo.

Se casó con Ela Sarah Sued, con quien tuvo a Héctor José, Samir, Ela Sarah y Roxana.

Fue en 1961 cuando se involucró en el mundo empresarial de la exportación del cacao y en los años 70, toma formalmente el control de Nazario Rizek, CxA, implementando políticas de inversión con la adquisición de tierras para el cultivo del cacao.

Bajo su administración, en 1981 Nazario Rizek, CxA, se colocó como la empresa cacaotera número uno del país a nivel de exportación, involucrando a la cuarta generación en el negocio, quienes establecieron relaciones internacionales con grandes comercios en el mundo, llevando el cacao dominicano a mesas en otros países.

Su legado trascendió la industria y el mundo empresarial, con importantes aportes en otras áreas como la educación, siendo uno de los fundadores de la Universidad Nordestana, así como presidente de la fundación de la Universidad Católica Nordestana, creador de la fundación para el desarrollo de la provincia Duarte y fundador de la Fundación para la Asistencia Social Recuperación y Manejo Orgánico de Plantaciones Cacaoteras (Fuparoca).

Asimismo, apadrino escuelas, proyectos de potabilización del agua, construcción de pozos tubulares, construcción de puentes, planes de sostenibilidad vía reforestación, aportes para la formación de agrónomos y aportes en la lucha contra el Covid-19.

Se caracterizó por tener un espíritu innovador y de desarrollo, por lo que apostaba a la formación de trabajadores del sector cacaotero.

Este recorrido le mereció premios y reconocimientos, destacando el premio a Mejor Exportador Agrícola (1993); hijo meritorio por el ayuntamiento de San Francisco (1995); premio Hombre de Empresa (1996).

En 1999 fue condecorado con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Caballero.

Fue reconocido como “Agroempresario del Año” por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y en 2022 recibió el Galardón al Mérito Industrial por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).

Es considerado pionero en el cultivo y exportación de cacao fino y de aroma en el país y uno de los exportadores más importantes del mundo.

Honras fúnebres

El equipo de Los Gigantes del Cibao emitió un comunicado en el que informan que las honras fúnebres inician este domingo a las 9:00 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Los restos serán sepultados el lunes a las 9:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.