Cierre total y desmontaje: así desaparecerá esta noche el viejo puente del kilómetro 9

El viejo puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte será desmontado esta noche, en una operación que obligará al cierre temporal de la vía, mientras el Ministerio de Obras Públicas avanza en la transformación de uno de los puntos más congestionados de Santo Domingo.

La tarde de este domingo, en el lugar no se observaban ingenieros ni obreros trabajando, ni tampoco equipos pesados listos para iniciar el retiro de la estructura. Lo único que ya advertía que algo ocurriría en las próximas horas era que una de las calles estaría cerrada en las inmediaciones del puente, como parte de los preparativos para el operativo.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos comenzarán a las 7:00 de la noche de este domingo 29 de marzo y se extenderán hasta las 5:00 de la madrugada del lunes 30.

Durante ese período permanecerán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos de la autopista Duarte, por lo que los conductores deberán utilizar desvíos alternos. ￼

Esta estructura que será desmontada es el antiguo puente peatonal que sirvió durante años como conexión de ambos lados de la autopista. Desde la noche del viernes, ese paso quedó reemplazado por un puente nuevo, el cual es mucho más grande y a su vez ya se encuentra habilitado para los peatones.

Antiguo puentedel kilometro 9 en fase de desmontajeRaúl Asencio

El nuevo puente

El nuevo paso peatonal cuenta con iluminaciones, techo protector y facilidades para personas con discapacidad visual. Además, enlaza directamente con la estación María Montez del Metro y con la marginal de la avenida Luperón.

Así luce por dentro el nuevo puente del kilometro 9Raúl Asencio

La tarde de este domingo los peatones cruzaban el puente con seguridad y entusiasmo y, aunque algunos se quejaban por el hecho de que “hay que caminar más” por el hecho de que el puente cuenta con un brazo adicional para conectar con otra calle, los demás ciudadanos demostraron su agradecimiento y felicidad al subir al nuevo puente para sacarse una foto.

Aunque hasta el momento no había personal visible en el área, el cierre parcial de una de las calles sugiere que los preparativos ya comenzaron.

Se espera que durante las próximas horas lleguen las grúas, los camiones y el resto de los equipos que participarán en el desmontaje del puente, una labor que, de acuerdo con el cronograma oficial, deberá completarse antes del amanecer del lunes.