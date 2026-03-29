Obras Públicas quitará el puente peatonal del kilómetro 9; anuncian desvíos

El Ministerio de Obras Públicas informó que este domingo en horario nocturno se realizará el retiro del viejo puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que implicará un cierre temporal de la vía y la aplicación de desvíos en la zona.

La intervención iniciará a las 7:00 de la noche del domingo 29 y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30. Durante este período estarán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para completar la intervención integral del Kilómetro 9.

Los conductores podrán desplazarse por desvíos habilitados a través de los ramales del distribuidor, tanto en dirección Cibao–Santo Domingo como en sentido contrario. Como rutas alternas, se recomienda la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas, entre otras rutas del entorno.

"El retiro de esta estructura marca un avance clave dentro de la transformación del Kilómetro 9, uno de los puntos de mayor flujo vehicular del país, y permitirá liberar espacio para mejorar la circulación en la zona", dijo el Obras Públicas en una nota de prensa enviada a este diario en la noche del sábado.

El ministerio dijo que desde la noche del pasado viernes, el nuevo puente peatonal ya está en servicio, ofreciendo a los ciudadanos un cruce más seguro y ordenado, con iluminación, techo protector, sistema de cámaras y facilidades para personas con discapacidad visual, en conexión directa con la estación María Montez del Metro y la marginal de la Luperón.