Varias rutas suben el pasaje del transporte público por aumentos en los combustibles

Tanto los pasajeros como cobradores, controles y choferes en diversas rutas de la capital confirmaron a Listín Diario que ya el transporte público se ve afectado por el incremento en los precios de los combustibles.

Las rutas que se dirigen a los municipios de Piedra Blanca y Villa Altagracia aumentaron 50 pesos a los precios del pasaje por aumento de las gasolinas y los dos tipos de gasoil, según explicó Ismael Pérez, cobrador en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

Hasta el momento, las demás rutas están en incertidumbre a la espera de medidas por parte de sus dirigentes, como explican choferes en las paradas de la Duarte con dirección a Elías Piña, Puerto Plata y las del kilómetro 9 con recorridos hasta el zoológico nacional y carros que circulan por los kilómetros.

Los usuarios que han experimentado los cambios dicen que sí les ha afectado, como explica Doris Hernández, que pasó de pagar 400 pesos a 500 en esta semana.

“Yo voy en el expreso para ver a mis hijas y mi nieto varias veces a la semana, pero estos pasajes nuevos, claro que afectan”, señaló al hablar con periodistas del Listín.

Wilber Lebron, chofer en los kilómetros, explicó que está a la espera de las decisiones que tomará el presidente de su ruta, pero que la situación es difícil y el tráfico está ralentizado por la cantidad de vehículos en las calles.

El Gobierno dominicano ha autorizado incrementos de 15 pesos en los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil en las últimas dos semanas.

El dueño de una de las paradas de la Duarte, Rubén Pérez, comunicó que no existen planes de aumentar el precio del pasaje a los usuarios porque lo que hacen es un servicio y que piensan solventarlo. “La mayor parte del tiempo las guaguas no hacen el dinero del día en los recorridos; lo que hacemos es un servicio y no vamos a subir los precios porque la cosa está difícil para todo el mundo”.

“Mantener el precio del combustible”

Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), reiteró su pedido a la “congelación de los precios de la gasolina”.

Emitió esta declaración en una rueda de prensa donde explicó que el martes varios senadores se reunieron en las oficinas de Conatra para verificar las medidas a tomar en el transporte público, pero que aún no llegan a una conclusión. Dijo que cuando tengan una solución, lo notificarán a la prensa.

También abordo “los intentos de Caribe Tours por invadir las rutas de la región Este”. Marte afirmó que Conatra busca contribuir con el fortalecimiento de los sectores privados desde la equidad.