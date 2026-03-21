Suben RD$15 a combustibles en una semana, sectores rechazan alza por segunda vez

El Gobierno subió, entre el pasado viernes 13 y este viernes 20 de marzo, 15 pesos a las gasolinas y al gasoil, una medida que tambalea la economía de toda la población y crea un efecto inflacionario en toda la cadena de suministro de productos de primera necesidad.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció ayer que a raíz de la inestabilidad del mercado petrolero global a raíz del conflicto armado en Medio Oriente, el Gobierno asumirá un subsidio a la combustibles de RD$ 1,702.2 millones, mientras dispuso un reajuste de RD$10 en los precios de las gasolinas y el gasoil, los cuales se suman al alza de RD$5 a estos mismos hidrocarburos la semana pasada.

Industria y Comercio explicó que para proteger la cadena productiva nacional, el Estado absorberá más de RD$45 por galón en la gasolina premium y más de RD$90 en el gasoil óptimo.

La voz de rechazo no se hizo esperar. La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), rechazaron que por segunda ocasión los aumentos anunciados el Gobierno a través del MICM.

Estas organizaciones indicaron que rechazan de manera categórica el alza de los precios de los combustibles indicando que el Gobierno permaneció cinco años cobrando el impuesto sin que este haya aumentado en los años anteriores.

Estas entidades aunque saludaron que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanezca al mismo precio, destacaron que la subida de los otros combustibles disparará aún más los productos de primera necesidad a las amas de casa del país, a los transportistas, comerciantes, amas de casas, agricultores y productores.

Sostienen las organizaciones sociales del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que cuatro millones de personas sufrirán las consecuencias del alto costo de la canasta familiar y que el presidente Luis Abinader no ha presentado al país un plan para combatirlo.

Indicaron que la ciudadanía no aguanta más el peso de los alimentos y que según cómo ven por donde están los funcionarios del Presidente, el país parece que gira a un precipicio.

Dicen que de seguir la política alcista de los combustibles, el país podría convertirse en un caos por constantes protestas en los sectores carenciados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, ya que la pobreza está ahogando los hogares dominicanos. Los líderes barriales Ángel Molina, José Mieses, Barbina Herrera, Altagracia Brand, Fiordaliza Guzmán, Alexis Rafael Peña, Arsenio Pineda, Felicita Disthmey, Ynocencio Reyes y Pedro Mota, señalan que el Consejo de Gobierno debería ser convocado lo más urgente posible para buscar salidas que favorezca al pueblo dominicano.

Expresaron que ahora más que nunca las organizaciones barriales, sociales, eclesiales, juveniles, deportivas, campesinas, amas de casas, sindicatos y obreros deben unirse para defender los derechos de la población y expresaron que confían en que el Presidente Luis Abinader dará marcha atrás el alza de los combustibles.

Del 21 al 27 de marzo

El Gobierno dispuso ayer que la gasolina premium, la regular y el gasoil subieran a partir de la medianoche de este sábado RD$10.00, para venderse a RD$305.10 el galón de la premium, a RD$287.50 la regular, mientras el gasoil regular, subió a RD$239.80, el gasoil Óptimo a RD$257.10, el Avtur, RD$323.49 y el Kerosene a RD$366.60 por galón.

El GLP y el gas natural mantuvieron su precio a RD$137.20 y RD$43.97.