Conatra, Fenatrado y CNTU abren un compás de espera para alza en transporte público

Integrantes del sector transportista reaccionaron ayer al aumento escalado que ha establecido el Gobierno en los precios de combustibles durante las últimas semanas, siendo esta una consecuencia de los conflictos bélicos registrados en el Oriente Medio, específicamente entre Irán e Israel.

Para la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), una medida inmediata que pudiera mantener la estabilidad económica de la población dominicana consiste en no alterar el precio del gasoil y el gas natural.

Así lo explicó el presidente del colectivo, Antonio Marte, quien precisó que esos fósiles son la materia prima del funcionamiento de los vehículos que son utilizados en el país para la movilidad colectiva de los ciudadanos.

“Los choferes de carro y taxistas operan con gas. Pero los autobuses operan con gasoil y gas natural”, dijo Marte al ser entrevistado en su oficina dentro del Senado de la República, donde representa a los electores de la provincia Santiago Rodríguez.

Es por esta razón que el sindicalista fungió como vocero del colectivo para pedirle al presidente Luis Abinader que “congele” el precio de esos combustibles, permitiendo así que los transportistas no aumenten las tarifas.

“Lo que le estamos pidiendo al presidente es que los congele y con eso nosotros vamos a garantizar que no habrá un aumento del precio en los pasajes. Nosotros no queremos que la población sufra…”, manifestó.

Adelantó que la intención del gremio no es subir el precio del pasaje en la actualidad. Sin embargo, aseguró que “cuando veamos una situación en la que no aguantemos más, entonces necesariamente tendremos que aumentarlo”.

Por último, informó que han conformado una mesa de técnicos con el objetivo de estudiar la situación del petróleo en el marco internacional y elaborar un informe sobre el impacto en el país, el cual será entregado a las autoridades gubernamentales.

Mientras que la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) manifestó su decisión de permanecer en estado de espera para visualizar el avance de la crisis del petróleo, antes de pensar en un posible aumento de la tarifa de los choferes pertenecientes a ese gremio.

“Entendemos que es lo más prudente porque no sabemos las consecuencias. Le sugerimos a otras organizaciones que, si así lo entienden, hagan lo propio porque no solo es República Dominicana; otros países del mundo están pasando por una situación muy difícil”, dijo el presidente Ricardo de los Santos en una rueda de prensa, quien también dirige el Senado de la República y pertenece a la organización política del Gobierno, Partido Revolucionario Moderno (PRM).

También el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Williams Pérez Figuereo, explicó que la situación responde en gran medida a factores externos, y que los conflictos internacionales que han estado concurriendo han impactado de forma directa la economía global, afectando tanto a nuestro país, como también a países que son altamente dependientes de recursos que no producen.

Pérez Figuereo advirtió que esta dependencia de los combustibles fósiles coloca al país en una posición vulnerable, a pesar de contar con recursos naturales como el sol, el viento y el agua, que permitirían generar energía alternativa y reducir costos a largo plazo.

Indicó que el sector transporte ha optado por “aguantar” la situación mientras se concretan posibles reuniones con las autoridades, proponiendo la firma de un pacto nacional que permita regular los precios y garantizar que, así como suben, también bajen cuando disminuya el costo del petróleo.

Aumento de 15 pesos más

Entre el 13 de marzo y el pasado viernes, el Poder Ejecutivo ordenó un aumento de 15 pesos a las gasolinas y al gasoil.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) comunicó que esto es provocado por la volatilidad extrema de los mercados petroleros, debido a “la escalada bélica por la que el Gobierno mantiene una inyección de un subsidio de RD$ 1,189.8 millones solo para (la semana pasada).

Esta situación motivó al mandatario Abinader a compartir un mensaje dirigido a la nación, en el cual reveló que la población deberá asumir “sacrificios inevitables” por los efectos en los precios internacionales de los alimentos, combustibles y el petróleo.

El gobernante le sugirió a las empresas implementar la modalidad de trabajo remoto, intentando así que los ciudadanos “puedan optimizar el uso de combustible”.

Además, informó sobre algunas medidas que está implementando el Poder Ejecutivo para “proteger y cuidar la economía”. Dentro de estas se encuentra, según precisó, destinar RD$10,000 millones para salvaguardar a los sectores más vulnerables, implementar un subsidio de RD$1,000 millones a los fertilizantes utilizados en la producción de alimentos y continuar la inversión pública.