Autoridades de la UASD ofrecen Aula Magna para el Foro contra el Crimen y la Violencia

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) saludaron y acogieron con beneplácito la iniciativa propuesta por Listín Diario en su editorial del pasado 16 de este mes, de realizar en el país un Foro contra el Crimen y la Violencia, y pusieron las instalaciones del campus a disposición, para su materialización.

El foro tiene por objetivo ser un espacio de participación colectiva que permita analizar a profundidad esa problemática que afecta al país y buscar alternativas preventivas conjuntas.

El apoyo y acogida a la propuesta fue expresada mediante misivas dirigidas al director de Listín Diario, Miguel Franjul, por el vicerrector de Investigación y Postgrado doctor Radhamés Silverio; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, doctor Antonio Ciriaco Cruz; el decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Héctor Pereyra, y el director general de Investigaciones Científicas, doctor César Antonio Díaz.

“Hemos recibido con especial beneplácito la iniciativa de organizar un foro nacional sobre crimen, seguridad y violencia, propuesta que surge a partir del editorial publicado en Listín Diario el 16 de marzo de 2026 y que ha sido acogida por la Rectoría de nuestra universidad como un espacio de reflexión nacional sobre una de las problemáticas más complejas que enfrenta la sociedad dominicana”, señala el doctor Silverio en su carta.

Señala que desde la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado consideran que este tipo de iniciativas representan una valiosa oportunidad para fortalecer el vínculo entre la producción de conocimiento científico y el debate público, permitiendo que los resultados de la investigación académica contribuyan de manera directa a la comprensión y abordaje de los desafíos sociales contemporáneos.

“En ese sentido, valoramos profundamente la posibilidad de articular esfuerzos entre la universidad pública y un medio de comunicación de la trayectoria histórica de Listín Diario, convencidos de que esta colaboración puede contribuir significativamente a la difusión social del conocimiento científico, acercando los resultados de la investigación a la ciudadanía y estimulando una discusión pública basada en evidencia”, indica.

Destaca que la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado expresa su entusiasta respaldo a la realización de este foro y reitera su disposición de colaborar en la articulación de investigadores, programas de postgrado y centros académicos que puedan aportar al análisis interdisciplinario de la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia desde perspectivas científicas rigurosas.

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Asimismo, en su misiva, Pereyra, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, manifestó el interés con que recibió la iniciativa del foro propuesto por Listín Diario y que ha sido acogida como una oportunidad para impulsar un debate amplio, plural y responsable sobre uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad.

“Estamos convencidos de que la realización de este encuentro en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo permitirá reunir a destacados expertos nacionales y promover un debate que contribuya al fortalecimiento institucional del país”, dijo.

Señaló que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas expresan “nuestro firme respaldo y entusiasmo por la realización del foro convencidos de que constituye un espacio necesario para analizar, desde una perspectiva académica y jurídica, los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad, políticas de seguridad pública, sistema penitenciario, administración de justicia y protección de los derechos fundamentales”.

ciencias económicas

A su vez, el decano Antonio Ciriaco Cruz, manifestó su respaldo a la iniciativa y destacó la acogida por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para su realización en el campus universitario.

“La problemática de la criminalidad y la violencia constituye un fenómeno complejo que requiere ser analizado desde múltiples perspectivas”, dijo

Y agregó: “Desde las ciencias sociales sabemos que estos procesos están profundamente vinculados con dinámicas económicas, desigualdades sociales, exclusión territorial, precariedad laboral, transformaciones urbanas y debilidades institucionales, por lo que su comprensión exige un enfoque interdisciplinario”.

En ese sentido, consideramos que la realización de este foro “representa una oportunidad invaluable para promover un debate riguroso sobre las causas estructurales de la violencia y las políticas públicas necesarias para enfrentarla, integrando aportes provenientes de la sociología, la economía, la ciencia política, la demografía y otras disciplinas sociales.

Destaca que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el marco de su 70 aniversario, reitera su disposición de contribuir activamente al diseño académico del foro, facilitando la participación de investigadores, especialistas y centros de investigación que han venido estudiando estas problemáticas desde una perspectiva crítica y científica.

investigación científica

A su vez, el doctor César Antonio Díaz consideró que ese foro será una oportunidad invaluable para que la academia y el periodismo de compromiso unan voluntades en beneficio de la sociedad dominicana.

“Desde la Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DGICyT) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), estamos convencidos de que el abordaje de estos fenómenos requiere de una articulación robusta entre el rigor científico y el debate público”.

Señaló que esa colaboración no solo es deseable, sino necesaria para que los hallazgos de sus investigadores trasciendan las aulas y se conviertan en insumos estratégicos para el diseño de políticas públicas y la formación de una ciudadanía informada.

Valoramos altamente la posibilidad de consolidar esta alianza académica y comunicacional entre la Primada de América y el Listín Diario.

Creemos firmemente que la unión de nuestras capacidades permitirá proyectar el conocimiento especializado hacia el centro del debate nacional, aportando soluciones basadas en evidencias a la problemática de la seguridad y la criminalidad.

En tal sentido, la Dirección que presido asume el compromiso de colaborar activamente en la identificación de investigadores de alto nivel y proyectos científicos en curso que puedan enriquecer este foro desde una perspectiva multidisciplinaria. Estamos listos para poner a disposición del país el capital intelectual de nuestra institución para garantizar el éxito de este encuentro.

“Reiteramos nuestro reconocimiento a su labor y a la del Listín Diario por promover espacios de reflexión tan urgentes para la paz social. Quedamos a su entera disposición para coordinar los pasos a seguir en la materialización de este importante evento”, indica.