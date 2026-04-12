República Dominicana obtiene plata por equipo masculino en tenis de mesa

El seleccionado masculino de la República Dominicana obtuvo la medalla de plata al perder la cerrada final 3 sets por 2 ante Puerto Rico en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebra en el remodelado Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.

Los boricuas y los dominicanos se enfrentaron en una batalla campal que se definió en el quinto y último juego.

Además del oro en masculino, Puerto Rico obtuvo la presea dorada en la rama femenina.

En la semifinal, los boricuas doblegaron 3-2 al seleccionado de México, mientras que el equipo dominicano se deshizo de su similar de Cuba, que compartió el bronce con el representativo mexicano.

Para este lunes continúan las competencias de sencillos y dobles en la fase de grupo del Campeonato de Mayores, el cual concluye este miércoles con la entrega de las últimas medallas y la premiación.

El campeonato de Mayores es el segundo evento de la triple programación que se lleva a cabo en el Parque del Este. El primero fue el clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y el tercero, el torneo juvenil, se realizará del 17 al 23 de este mes.

Los campeonatos cuentan con el apoyo de ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

En la rama femenil, el representativo puertorriqueño barrió en tres sets corridos al selectivo de México. En la semifinal, las boricuas le ganaron 3-0 a las cubanas, mientras que las mexicanas despacharon 3-0 a las representantes de Guatemala.

Los equipos de Guatemala y Cuba compartieron las preseas de bronce en femenino.

El equipo femenino, conformado por Yasiris Ortiz, Eva Brito, Esmerlyn Castro y Arianna Estrella, se quedó en cuartos de final tras caer 3-0 ante Cuba, y ocupó el quinto puesto general.

En los puestos de consolación del 5 al 8 en masculino, Guatemala derrotó 3-0 a Costa Rica, que logró el sexto peldaño, en tanto que El Salvador fue séptimo al imponerse ante Santa Lucía.

En femenino, el quinto puesto recayó sobre República Dominicana, que le ganó 3-1 a Costa Rica, que logró el sexto peldaño. El Salvador resultó séptimo, y Trinidad y Tobago octavo.