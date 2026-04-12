Niña de ocho años asistirá al Campeonato Panamericano de Ajedrez

Tiene solo 8 años de edad, pero la niña n ajedrecista dominicana Esther Mariel Ramírez Taveras,se dispone a a participar en el XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez Femenino y Absoluto, que se celebrará del 11 al 18 de mayo de 2026 en la ciudad de Sonsonate, El Salvador.

Esther Mariel representará a la República Dominicana en la categoría U9 Femenino del evento, que será el primer Panamericano beneficiado con títulos directos FIDE en las categorías U7, U9, U11, U13, U15 y U17, tanto en absoluto como femenino.

La invitación hecha por la Confederación de Ajedrez de América (CCA) a Esther Mariel Ramirez se otorga en reconocimiento a los excelentes resultados obtenidos por Ramírez Taveras en diversos eventos nacionales e internacionales. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) aprobó una mejora en los títulos directos para este evento, lo que representa una excelente oportunidad para la joven ajedrecista.

Entre suslogros más notables se citan

:

- Ganadora de la medalla de oro en la modalidad Blitz y plata en clásica en el III Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Escolar 2025.

- Compitió contra ajedrecistas de 8 países, incluyendo Cuba, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Aruba, Santa Lucía y República Dominicana.

- Estudia en el Centro Educativo Las Américas (CELA) de Santo Domingo Este y entrena ajedrez en el Club Banreservas Santo Domingo, y en la Academia de Ajedrez Strong Chess.

Rafael Villalona, presidente de la firma Consultores Internacionales.

El Ingeniero Rafael Villalona, presidente de la firma Consultores Internacionales, anunció su respaldo a laniña y felició a Esther Mariel por su destacada participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Escolar 2025.

La Confederación de Ajedrez de América considera que esta es una excelente oportunidad para que Esther Mariel Ramírez Taveras forme parte de esta fiesta deportiva de América y se foguee con los mejores en la búsqueda de títulos internacionales.