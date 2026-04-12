Nick Kurtz la saca y los Atléticos barren a los Metros

Nick Kurtz conectó su primer jonrón de la temporada, llevando a los Athletics a una victoria por 1-0 el domingo y a una barrida de tres juegos sobre los New York Mets, que atraviesan una mala racha.

Aaron Civale (2-0) permitió cuatro hits en 5 2/3 entradas, y los Athletics consiguieron su quinta victoria consecutiva. Barrieron a los Mets por primera vez, justo después de ganar una serie contra los Yankees en Nueva York por primera vez desde 2016.

Los Mets también fueron blanqueados en el primer partido de la serie el viernes por la noche. Con el bateador estrella Juan Soto en la lista de lesionados, solo han anotado nueve carreras durante una racha de cinco derrotas consecutivas, todas en casa.

Kurtz, quien conectó 36 jonrones la temporada pasada y fue el Novato del Año de la Liga Americana, conectó un batazo de 363 pies al jardín derecho contra Freddy Peralta (1-1) en la tercera entrada.

Eso puso fin a una sequía de 48 turnos al bate, la más larga para Kurtz desde que pasó 58 turnos al bate sin un jonrón inmediatamente después de su partido de cuatro jonrones contra Houston el pasado 25 de julio.

Jeff McNeil conectó un doble en la cuarta entrada y terminó la serie con 6 hits en 13 turnos al bate contra su antiguo equipo en su primera visita al Citi Field desde que los Mets lo traspasaron a los Athletics en diciembre.

Elvis Alvarado obligó a Francisco Lindor a batear un rodado con un corredor en primera para terminar la octava entrada. Joel Kuhnel se adjudicó su segundo salvamento con una novena entrada perfecta de cuatro lanzamientos, lo que provocó una sonora pitada del público del Citi Field.

Peralta cargó con la derrota a pesar de lanzar seis entradas por primera vez en la temporada. Permitió cuatro hits y tres bases por bolas, con seis ponches.

Según Sportradar, tanto los Mets como los Yankees han perdido en cinco días consecutivos por primera vez.