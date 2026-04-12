Inician este lunes el Torneo Iberoamericano de Boliche

El Festival Iberoamericano de Boliche se iniciará este lunes 13 con la participación de 120 jugadores; representando a 12 naciones teniendo como escenario el Sebelén Bowling Center.- La justa es clasificadora para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

manifestó que la ceremonia inaugural se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde, en el Sebelén Bowling Center, con la participación de atletas dirigentes, federados y funcionarios.

"Esperamos contar con una gran asistencia de los deportistas", apuntó Rolando Sebelén, presidente de la bolera.

Las practicas comenzarán a las 10:00 de la mañana, la segunda jornada a las 12:30 y la tercera a las 3:00 de la tarde.

Del continente, actuarán bolicheros de Argentina,Colombia,Costa Rica, España, El Salvador, Perú, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Panamá yAruba.

La delegación dominicana está compuesta por un total de 24 atletas, se destacan los veteranos Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra, además de la nueva generación, Rosalía Guzmán, Carmina Hermón, Wascar Cavallo y Manuel González.