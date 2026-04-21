El “túnel” del Acuario Nacional está cerrado al público por remodelación

El “Túnel” del Acuario Nacional está cerrado al público por un proceso de remodelación, informó este lunes la institución.

Tras publicarse denuncias en las redes sociales por el deterioro del área, la entidad recordó que el acuario está en un proceso de remozamiento general que se ejecuta por etapas.

La primera etapa incluyó la intervención de tres salas de agua marina y una de agua dulce, que inauguró el presidente Luis Abinader en diciembre de 2024.

La segunda etapa correspondió al parque infantil Protocolo SPAW, inaugurado en marzo de 2026, precisó la institución.

En la actualidad, las autoridades del acuario avanzan “en la planificación de la tercera etapa, que contempla la intervención del túnel”.

“Esta área ya ha sido evaluada por una empresa internacional especializada, como parte del proceso técnico que acompaña este proyecto de remozamiento”, indicó.

“En este sentido, la exhibición “El Túnel” estará cerrada al público hasta que termine el proceso de reparación”, agregó.