Bioanalistas pensionadas y jubiladas exigen reajuste de pensiones; marcharán al Palacio Nacional

La Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas, en el contexto de su duodécimo aniversario, reclamó los derechos adquiridos, que según indican, están por debajo de lo esperado.

Su presidenta, Miosotis Echavarría, señaló que la pensión que actualmente reciben tiene más de veinte años sin revisión y es insuficiente para costear los productos de la canasta básica.

"Esta institución nació con la inquietud de muchas de nosotras de ayudar y proteger lo que es nuestra profesión. Las bioanalistas pensionadas y jubiladas que a través de los años han adquirido una pensión muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República para que seamos atendidas, ya que otros sectores han podido negociar en la mesa del diálogo”, expresó Echavarría.

Aseguró que las bioanalistas pensionadas han realizado manifestaciones por esta causa a nivel nacional y hasta el momento no han sido recibidas por el mandatario.

Señaló que el ministro de Salud, Víctor Atallah, sí los recibió en su despacho, al igual que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), pero la revisión de acápite solo puede ser realizada por Abinader.

"Hacemos un llamado para el mes de junio. Vamos a tener una marcha al Palacio Nacional con todas las pensionadas y jubiladas bioanalistas. Queremos que el presidente de la República escuche nuestro llamado y con su sensatez nos llame y se nos reciba, por favor”, manifestó Echavarría.

La bioanalista resaltó que su lucha se extiende desde hace aproximadamente diez años, sin tener éxito alguno.

Con una misa la asociación celebró su duodécimo aniversario.