Ricardo Darín califica al fallecido Luis Brandoni de "mago" y "actor maravilloso"

El actor argentino Ricardo Darín dijo que Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, fue un "actor maravilloso" y un "mago" del oficio.

En una entrevista con la emisora Radio con Vos, Darín recordó a su compañero, con el que compartió elenco en películas como 'La odisea de los giles' y series como 'Mi cuñado'.

"Tenía una gran capacidad de modulación de su voz, con lo cual su registro se convirtió en algo realmente amplio. Podía encarar desde lo más dramático hasta la pantomima, como vimos en algunas de las películas que hizo. Era un mago", agregó el protagonista de la oscarizada 'El secreto de sus ojos'.

También destacó que "era portador de un don, un precursor, una persona que dejó su huella por ser de los primeros".

Ambos, Darín y Brandoni, han sido elegidos por Juan José Campanella para actuar en sus películas. De hecho, el último trabajo de Brandoni fue 'Parque Lezama', recién estrenada en Netflix y dirigida por este director argentino reconocido a nivel mundial.

Brandoni falleció en la madrugada de este lunes en una clínica de Buenos Aires a causa de las complicaciones ocasionadas por un hematoma subdural provocado tras una caída en su vivienda el pasado 11 de abril.

"Te guste o no te guste, fue un tipo muy comprometido con nuestra actividad y con la sociedad", argumentó Darín.

Afiliado desde muy joven al partido de centroderecha Unión Cívica Radical (UCR), Brandoni llegó a diputado nacional al inicio de la década de los años 2000 y apoyó la Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

'Beto', como le llamaban sus amigos, "fue un tipo que vivió en carne propia, como muy pocos otros, cuestiones muy duras de la vida como irse de este país perseguido y amenazado. Son cosas que lo colocan en una posición muy difícil de emular porque para los que no vivimos esa situación es difícil de entender", agregó Ricardo Darín en referencia al exilio y encarcelamiento de Brandoni durante la última dictadura en Argentina (1976-1983).