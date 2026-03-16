Personal de enfermería reclaman mejores condiciones laborales en ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar

Personal de enfermería la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar protestaron este lunes por alegados maltratos y en demanda de un reajuste salarial.

"Enfermeros unidos jamás serán vencidos" era parte de las consignas que vociferaban enfermeros y enfermeras frente al centro hospitalario conocido popularmente como "El Morgan".

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería, Mariano Suazo, dijo a la prensa que los directivos del centro actúan para proteger sus beneficios, ignorando las necesidades básicas del personal de enfermería, como los tiempos de descanso y baños asequibles en su área.

“Nosotros debemos comer en el área común del séptimo piso, pero nos prohibieron entrar porque supuestamente nos comemos toda la comida y tampoco podemos usar el baño del personal médico, porque todo se lo quieren dejar a los doctores y no les ponen ‘baños' en el área de enfermería”.

Joseline Tejada,enfermera en la ciudad sanitaria que cuenta las razones de la protesta.Leonel Matos

Este dato lo corroboró Joseline Tejada, enfermera del hospital: “Dicen que nos comemos toda la comida como si no tuviéramos derecho a adquirir la alimentación que da el hospital cuando también somos del personal de la salud”.

Otra de las demandas presentadas es la cantidad de personal por área; deben dividirse entre muchos departamentos y dejar a los pacientes solos por largo tiempo, según dice Miriam Félix, vicepresidenta de Asonaen.

Mariano Suazo, dirigente de la asociación de enfermeros en la protesta de la ciudad sanitaria.Leonel Matos

“En la inauguración de este hospital prometieron 3,000 enfermeras para que dieran abasto con todos los departamentos, pero no llegamos ni a la mitad; tenemos dos enfermeras por área que muchas veces tienen que correr para otro lado”.

El enfermero Juan Daniel Jiménez comunicó que sufren “explotación laboral” por la falta de miembros en el personal y no les pagan las horas extras ni les validan sus títulos para aumento de sueldo.

“Yo soy licenciado, varios de los que estamos aquí también, y no nos pagan de acuerdo al título ni el trabajo que hacemos, no nos quieren firmar los aumentos correspondientes y eso es un abuso dos años esperando a que nos paguen lo prometido y no lo hacen”.

Juan Daniel Jiménez, enfermero en ciudad sanitaria.Leonel Matos

Mariano Suazo culminó la protesta diciendo que los pacientes merecen un trato de calidad.

“Entonces, aquí no se está dando servicio decalidad, aquí solo se ven pacientes y esa no es la finalidad de esta institución. Los directores de hospitales creen que esta es su clínica privada y se equivocaron. Ellos son servidores públicos pagados con el sudor y la sangre de este pueblo. Los directivos son aves de paso; los que continúan son las enfermeras”.