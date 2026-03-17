Enfermeras paralizan labores en hospitales de Santiago

Enfermeras de varios centros de salud de esta ciudad paralizaron parcialmente sus labores ayer en protesta por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el incumplimiento en el pago de incentivos, una situación que, según denuncian, pone en riesgo tanto al personal sanitario como a los pacientes.

La jornada de protesta se desarrolló en el hospital Juan XXIII, ubicado en el sector Pekín, en la zona sur de Santiago, así como en el hospital José María Cabral y Báez, el hospital infantil doctor Arturo Grullón y el centro de salud del barrio Libertad.

Las profesionales de enfermería aseguran que la escasez de personal las obliga a asumir múltiples funciones simultáneamente, lo que limita la calidad del servicio y aumenta los niveles de agotamiento entre el personal.

Melissa Espinal, enfermera del hospital Juan XXIII, denunció que la situación ha llegado a niveles críticos.

“Una sola enfermera tiene que cubrir cirugía, emergencia, planta, los programas y vacunación. Apenas somos unas 15 enfermeras para todo el hospital, mientras la asistencia de pacientes es cada vez mayor”, expresó Espinal.

Explicó que, en muchos casos, una enfermera debe atender entre 18 y 20 pacientes al mismo tiempo, además de desplazarse entre distintas áreas del hospital para cubrir necesidades urgentes.

“¿Usted cree que es justo que una sola enfermera atienda 20 pacientes y además tenga que entrar a cirugía y bajar a emergencia? Eso no es justo”, cuestionó.

Las manifestantes también denunciaron que en ocasiones las autoridades trasladan temporalmente personal desde otros centros, pero una vez concluyen trabajos o necesidades en esos hospitales, las enfermeras son retiradas, dejando nuevamente las áreas sin el personal necesario.

“Tenemos mucho tiempo luchando por el nombramiento de más enfermeras. Nos prestan personal por un tiempo, pero luego se lo llevan y volvemos al mismo problema. Necesitamos nombramientos permanentes”, agregó Espinal.

Las enfermeras advirtieron que la paralización de labores podría extenderse más allá de 24 horas si las autoridades sanitarias no ofrecen una respuesta concreta a sus demandas.

“El paro se mantendrá hasta que las autoridades nos den una solución. Ya esto es un abuso”, sostuvo la enfermera Liliana de la Cruz.

Las trabajadoras de la salud insistieron en que su reclamo no solo busca mejorar sus condiciones laborales, sino también garantizar una atención segura y de calidad para los pacientes que acuden diariamente a estos centros hospitalarios de Santiago.