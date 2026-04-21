Nelfa Núñez anuncia su salida de 'La Uca Radio'

La presentadora Nelfa Núñez ya no estará en 'La Universidad de la Calle (La Uca)' después de entrar al espacio como parte del elenco original hace tres años.

Núñez, quien ganó en la categoría Animador de Tv en Premios Soberano 2026, dijo que su salida del proyecto fue por acuerdo mutua, aunque el productor y locutor Brea Frank aclaró que nunca ningún talento ha renunciado al espacio.

"Yo tenía muchos meses sopesando esa situación y ayer fue efectivo, fue una realidad, y ya honestamente yo llegué a mi tope dentro del programa", explicó Núñez vía llamada en 'El Mañanero'.

Por su lado, Brea Frank afirmó en ese mismo panel matutino: "Conversamos con Nelfa y le enviamos la comunicación que hacíamos efectiva a partir del día de ayer su salida del show, pero yo me maneja de una forma ética con todos mis talentos... he ido aprendiendo de que esa locura de decir que un talento fue cancelado, como para hacerle daño, no está bien".

La comunicadora continúa de lunes a viernes en la televisión como co-conductora de 'De Extremo a Extremo', junto a Michael Miguel, Jenny Blanco, Verónica Batista, María Luisa Molina y Oriana Falla.