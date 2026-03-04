Intrant elimina simuladores y vuelve con los exámenes prácticos para licencia de conducir

Con la emisión de la nueva licencia de conducir, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) eliminó los simuladores que fueron instalados en el 2019 y volvió a habilitar el examen práctico.

Así lo indicó Otniel Salcedo, director del gabinete del Intrant, al participar en el programa “El Despertador”.

“Ahora con la nueva licencia vuelven de nuevo los exámenes prácticos, todos van a tener que pasar por los exámenes prácticos… los simuladores están anulados, todo el mundo tiene que hacer su prueba práctica”, expresó al tiempo de indicar que los simuladores se mantendrán, pero “para que las personas creen conciencia”.

Asimismo, dijo que después que pase “la ola” de la gran cantidad de personas que están acudiendo a obtener la nueva licencia de conducir y “se estabilice el proceso”, la obtención del documento, tras el examen práctico, no puede tardar más de “20 minutos, media hora”.

Otniel Salcedo no especificó cuánto tiempo está tardando en la actualidad.

Dijo que en las primeras 48 horas se expidieron más de 1,500 nuevas licencias.

Explicó que, aunque recomienda que las personas que no tengan su licencia vencida acudan a cambiarla para sacar las viejas del sistema, renovar el documento “no es obligatorio” si la licencia no está vencida.

El director gabinete del Intrant informó, además, que con la nueva licencia de conducir se implementará “la cédula por puntos”, para eliminarle el documento a aquellos que tengan muchas faltas.

“En los próximos dos meses ustedes podrán tener también la nueva licencia en el Wallet de manera digital, pero sí se va a implementar, que eso es lo que se quiere, la licencia por puntos, y es para que la gente entienda que, después de ciertos niveles de infracción, a usted se le va a eliminar su licencia. Eso se va a implementar este año”, explicó con la digitalización de las multas.

De igual forma, explicó que con la emisión de la nueva licencia se piensa recaudar alrededor de mil millones de pesos para el Estado dominicano.

Fábrica clandestina

Aunque prefirió no abundar en los detalles, Otniel Salcedo expresó que en La Vega y Santo Domingo se desmantelaron varias fábricas clandestinas de expedición de las viejas licencias y que someterán a la justicia a los infractores.