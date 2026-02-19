Solo podrán renovar la licencia de conducir los que la tienen vencida

A diferencia de la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral, que será para todos los ciudadanos hábiles y en edad de adquirirla, el proceso de renovación de la nueva licencia de conducir será para aquellos que tengan el documento vencido.

La información está contenida en una publicación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y especifica que si la licencia no está vencida, “no necesita renovarse”.

El precio para este nuevo documento, que tendrá “estándares internacionales”, será el mismo que hasta el momento.

Los precios de la renovación de acuerdo a un listado publicado por el Banco de Reservas se establece que tiene un costo de RD$1,900.

De acuerdo al Intrant, las actuales licencias de conducir siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

“Cuando te toque renovar, pasarás al nuevo formato”, dice el Intrant.

El acto oficial de renovación se hará con la entrega al presidente Luis Abinader; el mismo está pautado para el próximo lunes 23 de febrero.

Los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará emitiendo y renovando licencias “exclusivamente al sector choferil público y privado”, incluyendo al sector de transporte de masas.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general a partir del lunes 2 de marzo del presente año.