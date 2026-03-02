Desde este lunes inicia el cambio de nueva licencia para aquellos que tienen el documento vencido

Las personas que poseen la licencia de conducir vencida podrán acceder desde este lunes a cualquiera de las sedes que ha dispuesto el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para el cambio de documento.

De acuerdo a los detalles del documento, el nuevo formato está elaborado en policarbonato por capas e integra microimpresiones, tintas especiales, tecnología ultravioleta, hologramas y elementos biométricos, lo que dificulta su falsificación y refuerza la confiabilidad del sistema.

Las actuales licencias de conducir siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

“Más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con licencia deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas, contribuyendo a reducir la siniestralidad vial”, indicó el Intrant.

Los precios de la renovación continúan sin variar. De acuerdo a un listado publicado por el Banco de Reservas, se establece que tiene un costo de RD$1,900 en adelante.

Las personas pueden adquirir el documento en cualquier punto GOB.

El pasado 26 de febrero el presidente Luis Abinader recibió este documento. En el mismo se informó que, por primera vez en 20 años, su software, el código fuente y la base de datos del sistema pasan a ser propiedad del Estado dominicano.