Identifican turistas fallecidas en accidente de tránsito en La Romana

Varios de los heridos en el accidente ocurrido en la curva del 10 de Cumayasa, en la Autovía del Este, provincia La Romana, se recuperan, mientras las autoridades identificaron las dos turistas que fallecieron en el siniestro vial registrado en el municipio de Villa Hermosa.

Las víctimas fueron identificadas como Collen Fullerton, de 67 años, y Kym Lafantasie, de 57 años, quienes perdieron la vida a consecuencia del siniestro registrado la noche del domingo en un autobús que transportaba alrededor de 20 turistas.

Los informes indican que el autobús sufrió un deslizamiento. Los extranjeros habían llegado al país a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y se dirigían hacia destinos hoteleros en Juan Dolio, Boca Chica y Santo Domingo.

El accidente ocurrió en la conocida curva del 10 de Cumayasa, un tramo de la Autovía del Este que conecta importantes polos turísticos del país y que ha sido escenario de otros incidentes viales.

Los heridos reciben atenciones

El chófer del autobús, Juan Pablo Villar, de la empresa Transporte Ismael, resultó herido y actualmente recibe atenciones médicas en una clínica de La Romana, según informaciones oficiales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las atenciones a los lesionados y el acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el deslizamiento del autobús en la Autovía del Este.