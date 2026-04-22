La primera Copa Hemingway Wilhelm Brouwer

El Club de Bridge de Santo Domingo celebró la primera edición de la Copa Hemingway de Bridge Wilhelm Brouwer, un encuentro que reunió a destacados jugadores nacionales y extranjeros en el litoral de Juan Dolio.

Durante la justa que forma parte de la agenda del 47 aniversario de la entidad, la pareja formada por Sonia Villanueva de Brouwer y María Barrera se alzó con la victoria en la categoría abierta tras una jornada intensa y exigente.

El segundo lugar correspondió a Ariel García Múgica y José Roques,seguidos por Dixie Rehibein y Esther Ricart en la tercera posición. En la división de principiantes, el primer lugar fue para la dupla de Aylin Hungde Suárez y Brigitte Torres.

"Como presidenta del CBSD, me siento profundamente agradecida por la extraordinaria acogida del Club Hemingway para celebrar la Copa Wilhelm Brouwer", expresó Sonia Villanueva de Brouwer, presidenta del Club de Bridge de Santo Domingo. .

En este 47 aniversario vivimos una jornada espléndida de camaradería, honrando la memoria de pilares como mi esposo, Wilhelm Brouwer. Gracias a todos por mantener viva esta disciplina, un gimnasio para la mente que fortalece los lazos de nuestra comunidad, externó la titular.

La justa, celebrada en la Casa Club Hemingway, sirvió de plataforma para reconocer la trayectoria de los miembros vinculados a la institución desde su fundación.

El nombre de la copa rinde tributo a Wilhelm Brouwer Spijkers, destacado empresario, diplomático y primer presidente del CBSD.

Durante el acto se recordó de manera póstuma a Mark Riley y Jacques Sagués, y se destacó la labor de Pedro Pablo Cabral por sus aportes al desarrollo del bridge en la República Dominicana.

La organización logística estuvo a cargo del equipo del Club Hemingway, bajo la supervisión de su gerente general, Ángel Pérez, con el auspicio de José Antonio Rodríguez Copello, del Grupo López de Haro y del Club Hemingway, lo que contribuyó a una experiencia de alto nivel en cada detalle.